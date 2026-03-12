[단독] “나는 등 뒤에서만 나무 얘기하는 박정수입니다”···산불 1년, 그는 왜 세상을 떠났나

경북 영덕군에서 펜션을 운영하던 박정수씨(가명)는 지난 2월 영남지역 산불 피해자가 모인 단체 대화방에 장문의 메시지를 남겼다. 피해자 모임 활동에 적극적으로 나서지 못한 스스로를 탓하는 내용이었다. 그가 대화방에 남긴 마지막 메시지는 “나는 등 뒤에서만 나무 얘기하는 박정수(가명)입니다”였다. 박씨에게 생계의 수단이자 생활의 터전이었던 펜션은 지난해 3월 발생한 대형 산불 이후 절망이 됐다. 지난달 23일 박씨는 자살했다.

산불로 사라진 소나무 숲…생계 타격

지난 9일 경북 영덕군 영덕 산불대책위원회 사무실에서 박씨의 이웃 이수길(가명·69)씨를 만났다. 박씨는 세상을 떠나기 전날도 이씨를 찾아와 안부를 전했다. 박씨가 지난 1년간 이씨에게 가장 많이 했던 말은 “산불 때문에 다 끝났다”였다.

박씨는 2023년 2월부터 펜션을 짓기 시작해 2024년 영업을 시작했다. 이씨는 “은행 대출만 3억5000만원이라고 들었다”며 “펜션 앞에 따로 살 집을 짓겠다며 자재를 사모으느라 돈이 더 들었을 것”이라고 말했다. 다행히 펜션 영업은 순조로웠다. 바닷가와 멀지 않은 데다 숲 한가운데 있어 경관이 좋았다. 펜션 단지를 둘러싼 아름드리 소나무 군락이 장관이었다. 방문객들도 “소나무 가득한 산책길을 천천히 걷는 시간이 좋았다”는 평을 남겼다.

2025년 3월 23일, 경북 의성에서 시작한 불은 9시간 만에 영덕군으로 옮겨 붙었고, 박씨의 펜션 단지까지 번졌다. 100년 소나무 숲은 순식간에 검게 타버렸다. 박씨의 펜션은 큰 피해를 면했다. 펜션 단지에 입주한 18동 가운데 9동이 전소됐는데, 박씨 소유 펜션은 살아남은 절반에 속했다.

문제는 새까맣게 타 버린 소나무 숲이었다. 이를 보기 힘들었던 펜션 업주들은 정부에 죽은 소나무를 베어달라고 요청했고, 펜션 주변 30ｍ 이내 소나무는 잘려나갔다.

우울·불안·자살 고위험군이었지만…사후 관리 ‘미흡’

박씨는 지난 여름 성수기를 맞아 영업을 시작했지만, 방문객들은 전처럼 오지 않았다. 간혹 찾은 손님들도 실망하고 돌아갔다. 이씨는 “산불 난 뒤에 온 사람들이 하룻밤 자고는 ‘풍경이 이래서 앞으로 다시는 못 오겠다’고 말하고 떠났다”며 “지금은 단지 전체가 사실상 폐업을 한 상황”이라고 전했다.

박씨는 지난해 7월 14일 스스로 영덕군 정신건강복지센터를 찾아 상담을 받았다. 진단 검사에서 그는 우울·불안·자살척도 모두 위험 수준으로 나와 ‘고위험군’으로 분류됐다. 센터는 그에게 방문 가능한 병원을 알려주고 치료를 권유했다.

센터는 두 차례 전화 모니터링을 진행했지만, 박씨가 추가 상담을 원치 않는다고 하자 8월 12일자로 관리 종결 처리했다. 센터 관계자는 “정해진 매뉴얼에 따라 진행했다”며 “본인이 많이 안정됐다며 추가 상담을 원치 않아 관리를 종결한 것”이라고 말했다. 이후 센터 측은 지난해 9월과 12월에 두 차례 더 박씨에게 안내 문자 메시지를 보냈다.

박씨의 상태는 지난해 여름을 지나며 급격히 나빠졌다. 이씨는 “평소 술을 멀리하던 사람이 과음을 하기 시작했다”며 “앞으로 어떡하냐며 자주 한탄했다”고 말했다. 그는 “박씨는 펜션 건물이 크게 불에 타지 않아서 보상 받은 게 거의 없다”며 “유리창 파손 복구비 210만원이 전부일 것”이라고 말했다.

“재난 피해자 관리…상담·병원 연계만으로는 부족”

여름 성수기가 지나자 뜸하던 주말 손님마저 끊겼다. 펜션 운영을 위해 가족과 떨어져 살던 박씨는 좀처럼 나오지 않았다. 박씨는 입원 치료가 가능한 권역트라우마센터로 연계돼 집중 치료를 받아야 할 상황이었지만, ‘관리 종결’ 이후 별도의 조치로 이어지지 못했다.

전진숙 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 받은 재난심리지원 현황 자료를 보면, 지난해 3월 울산·경북·경남 초대형 산불 발생 이후 통합심리지원단이 각 지역 임시 대피 시설에서 진행한 상담 건수는 모두 1만262건(심리적 응급처치 3073건·심리상담 7189건)에 달한다. 상담을 통해 고위험군을 판별했지만, 고위험군 명단은 국가트라우마센터로 연계되지 않았다. 상담 실적만 남았을 뿐 고위험군에 대한 지속적인 통합 관리가 이뤄지지 않은 것이다. 보건복지부 관계자는 “고위험군에 대한 사례 관리는 권역트라우마센터나 각 지역 정신건강복지센터 단위에서 이뤄지고 있다”고 했다.

백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수는 “재난 피해자의 정신 건강 문제는 상담이나 병원 연계만으로는 해결이 어렵고, 지속적인 사례관리와 생활 지원이 함께 이뤄져야 한다”며 “재난 발생 지역에는 피해 규모에 맞춰 전문 인력을 늘리고, 피해자를 지속적으로 찾아가는 관리 시스템을 만들어야 한다”고 말했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.