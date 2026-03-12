여의대로~마포대교 차로 14일 운동공간으로 개방

시민 운동공간 ‘쉬엄쉬엄모닝’ 첫선 오전 5시~10시까지 교통 부분 통제 체력장 등 생활체육 프로그램 운영

오는 14일 오전 7시부터 9시까지 차량 위주로 운영되던 여의도공원 도로 공간이 생활체육을 즐길 수 있는 곳으로 시민들에게 개방된다.

서울시는 서울형 생활체육 프로그램인 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 여의도공원 일대에 처음 선보인다고 12일 밝혔다.

시민들은 걷기와 달리기·자전거는 물론 유아차나 반려동물과 함께 각자의 방식으로 행사에 자유롭게 참여해 운동할 수 있다.

다만 전동킥보드 등 개인형 이동장치와 제동장치가 없는 픽시 자전거는 도로교통법에 따른 안전 기준에 따라 참여 대상에서 제외했다. 자전거는 진행요원 안내에 따라 별도 구획에서 주행해야 한다.

시는 원활한 행사 운영을 위해 마포대교~여의대로 방면 하행 차로는 오전 5시부터 10시까지 통제한다. 도로를 전면 통제하는 방식이 아니라 일부 차로만 활용하는 부분 통제 방식을 적용해 행사 중에도 반대편 차로를 통한 차량 통행이 가능하다고 시는 설명했다.

행사 당일 출발·도착지인 여의도공원 문화의마당에서는 체력 수준을 측정할 수 있는 ‘찾아가는 서울체력장’이 열린다. 체력 측정은 성인과 유아·어르신으로 나눠 진행하며 안전한 운영을 위해 시간당 성인 100명, 유아·어르신 각 30명을 현장에서 선착순으로 접수한다.

간단한 경정비가 가능한 자전거 수리존과 준비운동을 위한 스트레칭존을 운영하고, 가족 단위 참가자를 위한 유아 케어존 및 추억을 남길 수 있는 포토존도 운영된다.

행사가 종료되는 오전 9시부터 시설물 철거와 교통 통제 해제를 차례대로 진행해 교통을 신속히 정상화할 계획이다. 쉬엄쉬엄 모닝은 14일 첫 행사에 한해 서울시체육회 홈페이지(www.seoulsports.or.kr)에서 사전 접수를 받고 있다. 사전 신청을 하지 못한 시민들도 행사 당일 현장을 방문하면 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “쉬엄쉬엄 모닝은 도심 도로를 시민 운동 공간으로 전환하기 위한 새로운 시도”라며 “행사 당일 일부 구간에서 교통 서행이 발생할 수 있는 만큼 시민들의 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.