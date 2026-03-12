서울 시내 평일 교통량 983만대로 2년째 줄고 있다는데···이유는

510개 일반·도시 고속도로 교통량·속도 분석 시민들 자가용 대신 대중교통 이용 늘어 올림픽대로 하루 23만9000대 이용 최다 집회·행사 많은 '우정국로'는 최고 정체

지난해 서울시내 평일 하루 평균 교통량이 983만5000대로 2024년보다 1만대 줄었다는 조사 결과가 나왔다. 교통량이 2년째 감소세를 이어가 자가용 대신 대중교통을 이용하는 시민이 늘고 있는 것으로 나타났다.

서울시는 지난해 시내 134개 지점 교통량과 510개 주요 도로의 통행속도 데이터 분석 결과를 12일 발표했다.

우선 평일 기준 서울 시내 도로의 하루 교통량은 2024년 984만5000대보다 1만대 줄어든 983만5000 대로 나타났다. 휴일도 864만4000대에서 863만대로 1만40000대 줄었다.

평균 통행속도는 평일 21.7km/h, 휴일 23.9km/h로 평일과 주말 모두 2024년(평일 22km/h, 주말 24.1km/h)과 비슷한 수준이었다.

도시 고속도로 중에는 올림픽도로 교통량이 하루 23만9000대로 가장 많고 다음이 강변북로(22만 대)였다. 가장 막히는 곳은 평균 통행속도 36.8km/h의 북부간선도로였다.

도심 내 24개 지점 하루 평균 교통량은 2024년 대비 6000대 증가한 91만1000대였고, 37개 도로 평균속도는 0.4km/h 감소한 18.0km/h로 나타났다.

도심 도로 중 교통량이 가장 많은 곳은 ‘남산1호터널’로 하루 평균 7만1000대가 통행했다. 그 외 사직로와 세종대로(시청역)가 뒤를 이었다.

서울 시내 도로 중 가장 막히는 곳은 교차로 간격이 좁고, 집회·행사가 많은 ‘우정국로’였다. 평균 통행속도는 16.1km/h에 그쳤다.

월별로는 1월 교통량이 953대로 가장 적고, 11월이 1003만대로 가장 많았다. 통행속도는 1월이 평균 23.4km/h로 가장 빠르고, 9월이 21.7km/h로 가장 느렸다.

요일별로는 금요일이 1026만대로 가장 많고 일요일이 840만대로 가장 적었다. 시간대별 통행속도는 퇴근 시간대(오후 6~8시)가 19.8km/h로 출근 시간대(오전 07~09시) 22.5km/h보다 느렸다. 주말은 오후 4~5시가 21.4km/h로 가장 느렸다.

한편 작년 서울시 교통정보시스템(TOPIS)에 등록된 집회·사고 등에 따른 도로 통제 건수는 전년 대비 325건 감소한 5만4246건으로 나타났다. 집회·행사 건수는 350건(17.9%) 증가한 2304건이었는데, 365일 중 327일간 집회가 열렸고 행진을 포함한 집회 발생일은 281일이었다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 자료는 시민 삶과 직결된 도로 소통 현상을 알 수 있는 자료로 관련 기관에서 다양한 연구에 활용할 수 있도록 제공할 계획”이라며 “분석 결과를 바탕으로 시민 편의를 높이는 다양한 교통정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.