서울디자인재단 “DDP 1층 무단점유 카페 공공공간 회복”

경향신문

서울디자인재단이 동대문디자인플라자 아트홀 1층 로비 일부를 무단 점유하던 카페 공간을 판결에 따라 강제집행을 완료했다고 12일 밝혔다.

재단은 "집행 이후 아트홀 1층 출입구를 통제하고 현장 안내문을 부착해 방문객 혼선을 최소화했다"며 "이번 조치는 허가 기간 만료 이후 장기간 지속된 무단 점유 상태를 해소하고 공공자산을 정상적으로 회복하기 위한 절차"라고 설명했다.

DDP 아트홀 1층은 동대문 상권과 연결되는 대표 진입 공간으로 대중교통을 이용하는 시민들이 DDP를 가장 먼저 마주하는 메인 로비 공간이다.

서울디자인재단 "DDP 1층 무단점유 카페 공공공간 회복"

입력 2026.03.12 06:23

  김은성 기자

1심 전부 승소·가집행 절차에 따라 강제집행

서울디자인재단이 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1층 로비 일부를 무단 점유하던 카페 공간을 판결에 따라 강제집행을 완료했다고 12일 밝혔다.

재단에 따르면 카페 사용수익 허가 기간 만료 시점이 2023년 3월 27일이었으나 해당 카페는 퇴거하지 않고 영업을 지속했다. 이에 재단은 법원에 공간을 비워달라고 요청하는 명도소송을 제기했고, 2월 6일 명도소송 1심에서 전부 승소 판결을 받아 가집행 절차가 진행됐다. 그 후 집행관 계고 절차를 거쳐 지난 11일 오전 강제집행이 실시돼 공간 인도 절차가 마무리됐다.

재단은 “집행 이후 아트홀 1층 출입구를 통제하고 현장 안내문을 부착해 방문객 혼선을 최소화했다”며 “이번 조치는 허가 기간 만료 이후 장기간 지속된 무단 점유 상태를 해소하고 공공자산을 정상적으로 회복하기 위한 절차”라고 설명했다.

DDP 아트홀 1층은 동대문 상권과 연결되는 대표 진입 공간으로 대중교통을 이용하는 시민들이 DDP를 가장 먼저 마주하는 메인 로비 공간이다.

재단은 해당 공간을 개방형으로 정비해 시민 누구나 자유롭게 걷고 머무르며 전시와 체험활동 등을 즐길 수 있는 디자인 문화공간으로 재구성할 예정이다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 “DDP는 특정 사업자의 영업 공간이 아니라 시민과 세계 방문객이 함께 사용하는 공공 문화 플랫폼”이라며 “회복된 공간을 시민 누구나 이용할 수 있는 디자인 문화 공간으로 조성해 공공성과 문화 가치를 더 높이겠다”고 말했다

