미군 “호르무즈 주변 민간인 피하라”···민간 항구에도 공습 예고

경향신문

미군 “호르무즈 주변 민간인 피하라”···민간 항구에도 공습 예고

입력 2026.03.12 07:37

  • 배시은 기자

유조선들이 11일 호르무즈 해협 인근 걸프 해역에서 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

미군은 대이란 군사공격 작전 12일째인 11일(현지시간) 호르무즈 해협 주변 민간 항구를 공격할 것임을 예고했다.

대이란 작전을 주도하고 있는 미 중부사령부는 이날 성명을 내고 “미군은 이란 해군 부대가 작전 중인 모든 항만시설을 즉시 피할 것을 이란 내 민간인들에게 촉구한다”고 대피령을 내렸다.

이어 “이란 정권은 호르무즈 해협을 따라 위치한 민간 항구를 이용해 국제 해운을 위협하는 군사 작전을 수행하고 있다”며 “이러한 위험한 행동은 무고한 사람의 생명을 위협한다. 군사 목적으로 사용되는 민간 항구는 보호 지위를 상실하며 국제법상 합법적 군사 표적이 된다”고 경고했다.

중부사령부는 성명에서 “이란 해군은 상업 해상 교통을 위한 민간 항구에 군함과 장비를 배치했다”고 지적하기도 했다.

중부사령부의 이러한 대피령은 호르무즈 해협 인근 해군 기지뿐 아니라 민간 항구에도 대대적인 공습을 진행할 것임을 시사한 것으로 풀이된다.

이란은 전쟁 발발 뒤 세계 원유의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 있으며, 이날 태국, 일본 등 국적의 선박 3척이 정체불명의 발사체에 잇따라 피격되는 등 현재까지 이 해협 일대에서 공격받은 민간 선박은 최소 14척에 달하는 상황이다.

미군은 또 현재까지 이란 해군 선박 60척을 포함해 총 5500개 이상의 표적을 타격했다고 밝혔다.

미군의 이번 작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관은 이날 엑스에 올린 동영상에서 “현재까지 우리는 다양한 정밀 무기 체계를 활용해 60척 이상의 선박을 포함해 5500개 이상의 이란 내 표적을 타격했다”고 말했다.

쿠퍼 사령관은 이란의 주력 전투함인 솔레이마니급 전함에 관해 “4척 가운데 마지막 1척을 제거했다. 이는 이란의 한 개의 전함급 전체가 전투에서 이탈한 것”이라고 설명했다. 그는 이란 곳곳의 항구 또는 해군 기지에 정박 중이던 전함의 타격 전후 사진을 각각 보여주며 작전 성과를 브리핑했다.

쿠퍼 사령관은 또 “우리는 이란의 미사일과 드론을 타격하는 동시에 그들의 방위산업 기반을 공격함으로써 체계적으로 해체하고 있다. 바로 어젯밤 우리의 폭격기 부대는 대형 탄도미사일 제조 시설을 타격했다”며 “이는 오늘 우리를 향해 발사되는 무기만을 겨냥한 것이 아니라 미래의 위협을 제거하는 것이기도 하다”고 했다.

