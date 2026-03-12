창간 80주년 경향신문

국제유가, 비축유 방출에도 또 올랐다···브렌트유 92달러

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국제에너지기구가 11일 사상 최대 비축유 방출을 결정했지만 국제 유가는 오름세를 이어갔다.

주요국이 비상 비축유를 사상 최대 규모로 시장에 풀기로 약속했지만, 이란 전쟁 지속에 따른 글로벌 원유 부족 우려를 잠재우지 못했다.

IEA는 이날 32개 회원국이 비상 비축유 총 4억 배럴을 시장에 공급하기로 만장일치로 합의했다고 발표했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국제유가, 비축유 방출에도 또 올랐다···브렌트유 92달러

입력 2026.03.12 07:38

수정 2026.03.12 07:53

펼치기/접기
  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내에서도 경유 가격이 휘발유를 앞지르는 ‘가격 역전 현상’이 3년 만에 다시 나타난 가운데 지난 8일 인천의 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 권도현 기자

중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내에서도 경유 가격이 휘발유를 앞지르는 ‘가격 역전 현상’이 3년 만에 다시 나타난 가운데 지난 8일 인천의 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 권도현 기자

국제에너지기구(IEA)가 11일(현지시간) 사상 최대 비축유 방출을 결정했지만 국제 유가는 오름세를 이어갔다.

이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 91.98달러로 전장보다 4.8% 올랐다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 87.25달러로 전장보다 4.6% 상승했다.

주요국이 비상 비축유를 사상 최대 규모로 시장에 풀기로 약속했지만, 이란 전쟁 지속에 따른 글로벌 원유 부족 우려를 잠재우지 못했다.

IEA는 이날 32개 회원국이 비상 비축유 총 4억 배럴을 시장에 공급하기로 만장일치로 합의했다고 발표했다. 방출 규모는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 두 차례에 걸쳐 이뤄진 규모(총 1억8270만 배럴)의 2배가 넘는 수준이다.

그러나 비축유 방출 발표에도 유가 안정에는 실패했다.

맥쿼리는 이날 보고서에서 IEA의 제안규모가 전 세계 하루 생산량을 기준으로 4일 차, 걸프해역을 통과하는 원유 물동량을 기준으로 약 16일 치에 불과하다고 지적했다.

스웨덴 은행 SEB의 비아르네 시엘드로프 분석가는 로이터에 “사상 최대 규모의 전략 비축유 방출이라고 해도 시장은 현재 위기를 해소하는 데 도움이 되지 않을 것이라 보는 듯하다”라고 말했다.

이날 호르무즈 해협 일대에서 선박 3척이 이란군의 공격을 받기도 했다.

이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 카탐 알안비야는 이날 “석유와 에너지 가격을 인공호흡기로 낮추진 못한다”며 “유가는 당신들이 불안케 한 역내 안보에 달린 것인 만큼 배럴당 200달러를 각오하라”고 경고했다.

트럼프 대통령은 유가 상승에 대해선 “시장은 잘 버티고 있다. 약간의 타격이 있을 거라 예상했지만, 아마도 생각보다 덜했다”며 “그리고 꽤 짧은 시간 안에 정상으로 돌아올 것”이라고 말했다.

중동 산유국들의 석유 생산시설 가동 중단은 확대되고 있다. 아랍에미리트(UAE) 국영 아부다비석유회사(ADNOC)의 핵심 시설인 정유·석유화학 복합단지 루와이스 산업단지는 전날 드론 공격으로 정제시설 가동을 일시 중단했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글