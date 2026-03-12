국제유가, 비축유 방출에도 또 올랐다···브렌트유 92달러

국제에너지기구(IEA)가 11일(현지시간) 사상 최대 비축유 방출을 결정했지만 국제 유가는 오름세를 이어갔다.

이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 91.98달러로 전장보다 4.8% 올랐다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 87.25달러로 전장보다 4.6% 상승했다.

주요국이 비상 비축유를 사상 최대 규모로 시장에 풀기로 약속했지만, 이란 전쟁 지속에 따른 글로벌 원유 부족 우려를 잠재우지 못했다.

IEA는 이날 32개 회원국이 비상 비축유 총 4억 배럴을 시장에 공급하기로 만장일치로 합의했다고 발표했다. 방출 규모는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 두 차례에 걸쳐 이뤄진 규모(총 1억8270만 배럴)의 2배가 넘는 수준이다.

그러나 비축유 방출 발표에도 유가 안정에는 실패했다.

맥쿼리는 이날 보고서에서 IEA의 제안규모가 전 세계 하루 생산량을 기준으로 4일 차, 걸프해역을 통과하는 원유 물동량을 기준으로 약 16일 치에 불과하다고 지적했다.

스웨덴 은행 SEB의 비아르네 시엘드로프 분석가는 로이터에 “사상 최대 규모의 전략 비축유 방출이라고 해도 시장은 현재 위기를 해소하는 데 도움이 되지 않을 것이라 보는 듯하다”라고 말했다.

이날 호르무즈 해협 일대에서 선박 3척이 이란군의 공격을 받기도 했다.

이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 카탐 알안비야는 이날 “석유와 에너지 가격을 인공호흡기로 낮추진 못한다”며 “유가는 당신들이 불안케 한 역내 안보에 달린 것인 만큼 배럴당 200달러를 각오하라”고 경고했다.

트럼프 대통령은 유가 상승에 대해선 “시장은 잘 버티고 있다. 약간의 타격이 있을 거라 예상했지만, 아마도 생각보다 덜했다”며 “그리고 꽤 짧은 시간 안에 정상으로 돌아올 것”이라고 말했다.

중동 산유국들의 석유 생산시설 가동 중단은 확대되고 있다. 아랍에미리트(UAE) 국영 아부다비석유회사(ADNOC)의 핵심 시설인 정유·석유화학 복합단지 루와이스 산업단지는 전날 드론 공격으로 정제시설 가동을 일시 중단했다.