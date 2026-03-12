고물가에 돼지고기 삼겹살 비중↓···뒷다리살은 34% ‘껑충’

고물가 기조가 이어지면서 돼지고기 소비 지형도 변하고 있다. 전통적 선호 부위인 삼겹살 비중은 줄어들고, 가격이 저렴한 다리살 부위를 찾는 소비자가 늘고 있다.

12일 축산물품질평가원에 따르면 지난해 국내산 삼겹살 판매량은 520만6984kg으로 2024년 521만423kg과 비슷한 수준이었다.

같은 기간 앞다릿살의 판매량은 244만874kg에서 291만2657kg으로 19% 늘었다. 지난해 뒷다리살 판매량은 전년대비 34% 증가한 89만5976kg을 기록했다.

대형마트의 돼지고기 매출 비중도 달라지고 있다.

이마트가 최근 3년간 냉장 돈육의 부위별 매출을 분석한 결과를 보면, 2024년부터 전체 돈육 매출 중 냉장 삼겹살의 비중은 50% 아래로 내려갔다. 2023년 50.0%, 2024년 48.9%, 2025년 47.9%로 하락세다.

앞다릿살 매출은 2024년 2% 늘어난데 이어 지난해에는 7% 증가했다. 뒷다리살은 지난해 기준 매출이 14% 증가해 두자릿수 성장률을 보였다.

상대적으로 저렴한 가격이 다릿살 매출 증가에 영향을 준것으로 보인다. 지난해 평균 앞다리살 소비자 가격은 100g당 1509으로, 삼겹살(2642원)의 60% 수준이었다.

삼겹살에 비해 지방 함량이 낮아 섭취 부담이 적고, 쫄깃한 식감으로 구이용으로도 쓸 수 있다는 것도 장점이다.