창간 80주년 경향신문

이란, 호르무즈 이어 이라크 정박한 해외 유조선 2척 공격···걸프만 전역 공격 돌입

경향신문

본문 요약

이란이 11일 이라크 영해에 정박 중인 해외 유조선 2척을 공격했다.

CNN에 따르면 이라크 항만 당국은 이날 미국 이라크 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생했다며 승무원 25명을 구조했다고 밝혔다.

쿠웨이트와 인접한 바스라 항구는 페르시아만의 가장 깊숙한 곳으로 최근 이란의 공격으로 상선들이 지나기 위험해진 호르무즈 해협과는 직선거리로 800㎞가량 떨어져 있다.

이란, 호르무즈 이어 이라크 정박한 해외 유조선 2척 공격···걸프만 전역 공격 돌입

입력 2026.03.12 09:12

수정 2026.03.12 09:16

  • 배시은 기자

11일 이라크 아르빌 공항에서 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

이란이 11일(현지시간) 이라크 영해에 정박 중인 해외 유조선 2척을 공격했다.

이라크 당국은 공격 주체가 누구인지 정확히 밝히지 않았다. 로이터통신은 이라크 안보 당국 초기 조사 결과를 인용해 이란 폭발물을 탑재한 보트가 유조선들을 공격했으며 유조선 외국인 승조원 1명이 사망했다고도 전했다.

이라크 항만 당국은 바스라 항구의 원유 항만 운영이 완전히 중단된 상태라고 말했다. 그는 유조선이 파손된 현장에서 구조팀이 수색 작업을 계속 진행 중이라고 덧붙였다.

이란은 개전 초반 주변국 미군 주요 시설들을 대상으로 공습을 퍼부었으나 이제는 해상 운송 경로를 차단해 글로벌 물류 전반에 타격을 가하고자 점차 선박, 항만 시설 공격에 돌입하고 있다.

이란 이슬람혁명수비대는 이날 호르무즈 해협 일대에서 혁명수비대 해군의 경고를 무시한 채 운항했다며 이스라엘, 태국, 일본 선적 등 외국 선박 4척을 공격했다고 밝힌 바 있다.

이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 카탐 알안비야는 이날 국영 TV를 통해 성명을 내고 “미국과 이스라엘, 그들의 동맹국들에 소속됐거나 이들 나라의 석유 화물을 실은 어떠한 선박도 정당한 표적으로 간주할 것”이라고 위협했다.

CNN은 이날 오만 살랄라 항구의 대형 연료 저장 탱크가 이란제 샤헤드 드론으로 보이는 물체의 공격을 받아 화재가 발생했다고 말했다.

오만 당국은 “화재 진압에 다소 시간이 걸릴 것”이라고 말했다.

이날 이라크 최대 유전인 남부의 마눈 유전도 드론 공격을 받았다. 해당 공격으로 사상자는 보고되지 않았다고 리아노보스티 통신은 전했다.

댓글