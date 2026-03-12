이란 당국, ‘모즈타바 부상설’ 공식 확인···“첫날 폭격으로 다쳐, 병원 입원한 듯”

키프로스 주재 이란 대사, 가디언 인터뷰서 밝혀

이란 새 최고지도자에 오른 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 폭격으로 발 부위가 골절되는 등 비교적 크게 다친 것으로 전해졌다. 이란 당국도 외교관이 서방 언론 인터뷰에 응하는 형식으로 모즈타바의 부상을 공식적으로 확인했다.

11일(현지시간) CNN에 따르면 한 소식통은 모즈타바가 지난달 28일 미, 이스라엘의 폭격 첫날 발이 골절됐다고 밝혔다.

모즈타바는 이외에 왼쪽 눈 부위에 멍이 들었고, 얼굴에는 경미한 열상을 입었다고 소식통은 덧붙였다.

이란 정부 관계자도 모즈타바의 부상을 공식 확인했다. 이란의 키프로스 주재 대사인 알리레자 살라리안은 11일 가디언 인터뷰에서 모즈타바가 개전 첫날인 지난달 28일 공습으로 부상했다고 확인했다.

살라리안 대사는 “그도 그곳에 있었으며, 당시 폭격으로 다쳤다”면서 “그가 다리, 손, 팔에 상처를 입었다고 전해 들었다. 그가 부상 때문에 병원에 입원한 것으로 생각한다”고 말했다.

모즈타바가 선출된 이후 공개석상에 나오지 않거나 발언을 내놓지 않는 이유에 대해서 살라리안 대사는 “그가 연설하기에 안정적인 상태가 아닌 것으로 생각한다”고 말했다.

대사는 개전 첫날 공습으로 숨진 모즈타바의 일가가 아버지, 부인, 10대인 아들을 포함해 모두 6명이라고 덧붙였다. 여기에는 하메네이의 딸, 사위, 딸의 생후 14개월 아기도 포함됐다.

살라리안 대사는 모즈타바가 하메네이 거처를 타격한 공습에서 살아남은 것은 ‘천운’이었다고 덧붙였다.

모즈타바는 올해 56세로, 아버지인 아야톨라 알리 하메네이의 폭사 이후 최고지도자로 선출됐다.

모즈타바는 이날까지도 공개적인 자리에 모습을 드러내거나 대중 연설을 하지 않고 있다.