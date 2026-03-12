창간 80주년 경향신문

이란 당국, ‘모즈타바 부상설’ 공식 확인···“첫날 폭격으로 다쳐, 병원 입원한 듯”

경향신문

본문 요약

이란 새 최고지도자에 오른 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 폭격으로 발 부위가 골절되는 등 비교적 크게 다친 것으로 전해졌다.

이란 정부 관계자도 모즈타바의 부상을 공식 확인했다.

이란의 키프로스 주재 대사인 알리레자 살라리안은 11일 가디언 인터뷰에서 모즈타바가 개전 첫날인 지난달 28일 공습으로 부상했다고 확인했다.

이란 당국, '모즈타바 부상설' 공식 확인···"첫날 폭격으로 다쳐, 병원 입원한 듯"

입력 2026.03.12 09:37

수정 2026.03.12 09:43

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

키프로스 주재 이란 대사, 가디언 인터뷰서 밝혀

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 2016년 7월18일 이란 테헤란에서 열린 회의에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

이란 새 최고지도자에 오른 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 폭격으로 발 부위가 골절되는 등 비교적 크게 다친 것으로 전해졌다. 이란 당국도 외교관이 서방 언론 인터뷰에 응하는 형식으로 모즈타바의 부상을 공식적으로 확인했다.

11일(현지시간) CNN에 따르면 한 소식통은 모즈타바가 지난달 28일 미, 이스라엘의 폭격 첫날 발이 골절됐다고 밝혔다.

모즈타바는 이외에 왼쪽 눈 부위에 멍이 들었고, 얼굴에는 경미한 열상을 입었다고 소식통은 덧붙였다.

이란 정부 관계자도 모즈타바의 부상을 공식 확인했다. 이란의 키프로스 주재 대사인 알리레자 살라리안은 11일 가디언 인터뷰에서 모즈타바가 개전 첫날인 지난달 28일 공습으로 부상했다고 확인했다.

살라리안 대사는 “그도 그곳에 있었으며, 당시 폭격으로 다쳤다”면서 “그가 다리, 손, 팔에 상처를 입었다고 전해 들었다. 그가 부상 때문에 병원에 입원한 것으로 생각한다”고 말했다.

모즈타바가 선출된 이후 공개석상에 나오지 않거나 발언을 내놓지 않는 이유에 대해서 살라리안 대사는 “그가 연설하기에 안정적인 상태가 아닌 것으로 생각한다”고 말했다.

대사는 개전 첫날 공습으로 숨진 모즈타바의 일가가 아버지, 부인, 10대인 아들을 포함해 모두 6명이라고 덧붙였다. 여기에는 하메네이의 딸, 사위, 딸의 생후 14개월 아기도 포함됐다.

살라리안 대사는 모즈타바가 하메네이 거처를 타격한 공습에서 살아남은 것은 ‘천운’이었다고 덧붙였다.

모즈타바는 올해 56세로, 아버지인 아야톨라 알리 하메네이의 폭사 이후 최고지도자로 선출됐다.

모즈타바는 이날까지도 공개적인 자리에 모습을 드러내거나 대중 연설을 하지 않고 있다.

선출 사흘째에도 은신 중인 모즈타바 ‘부상설’ 확산···SNS에는 조롱글도

아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바가 새 최고지도자로 선출된 지 사흘째에도 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 별도의 성명도 내지 않고 있다. 모즈타바의 소재지에 대한 의문이 커지는 중 그가 공습으로 부상을 입었으며 그의 소재지를 숨기기 위해 은신하고 있다는 보도가 나왔다. 뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 모즈타바가 어떤 형태의 메...

https://www.khan.co.kr/article/202603111635011

