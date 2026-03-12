창간 80주년 경향신문

강북구, 소방관 마음건강 돌본다

강북구, 소방관 마음건강 돌본다

입력 2026.03.12 09:48

  • 김은성 기자

지난 10일 서울사이버대학교에서 소방관 대상 1회차 예술 치유 프로그램이 진행된 모습. 강북구 제공.

지난 10일 서울사이버대학교에서 소방관 대상 1회차 예술 치유 프로그램이 진행된 모습. 강북구 제공.

서울 강북구가 트라우마와 스트레스에 노출되는 소방공무원들을 위해 예술 치유 프로그램인 ‘영웅 회복 사업’을 운영한다고 12일 밝혔다.

영웅 회복 사업은 참혹한 현장 경험 등으로 지친 소방관의 마음을 위로하고 정신건강 증진을 돕기 위해 마련된 음악치료 프로그램이다. 지난 10일 첫 회를 시작으로 오는 4월 3일까지 총 6회에 걸쳐 진행된다.

프로그램 참여 대상은 관내 중증외상 출동 경험이 있거나 업무 스트레스 완화가 필요한 소방관 등 내·외근 직원 15명이다. 참가자들은 서울사이버대학교에서 진행되는 집단 음악치료 프로그램을 통해 심신 안정과 정신건강 증진을 도모하고 단계적 마음 회복 과정을 경험하게 된다.

지난 10일 열린 첫날 프로그램에서는 소방대원들이 프로그램에 참여해 마음의 안정을 찾고 소규모 악기를 다뤄보는 시간을 가졌다. 한 소방대원은 “나를 위한 시간을 갖는 것이 낯설었지만 좋았다”며 “함께 만들어 나갈 소방관의 노래도 기대된다”고 소감을 전했다.

이순희 강북구청장은 “재난 현장에서 시민의 안전을 지키는 소방관들이 심리적으로 건강한 상태를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 다양한 정신건강 지원 프로그램을 통해 현장 대응 인력의 마음 회복을 돕겠다”고 말했다.

