효성중공업, 호주 탕캄 BESS EPC 계약 체결…1425억원 규모

경향신문

효성중공업, 호주 탕캄 BESS EPC 계약 체결…1425억원 규모

입력 2026.03.12 10:01

수정 2026.03.12 10:27

  김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조현준 회장 “K전력기기 위상을 높여 수출에 앞장설 것”

조현준 효성 회장(왼쪽 네번째)이 지난 1월 20일 서울 서초구 효성 사옥에서 브랜 블랙 호주 경제인연합회(BCA) 최고경영자 등 BCA 대표단과 기념촬영하고 있다. 효성 제공

효성중공업이 호주에서 1425억원 규모의 배터리 기반 ‘에너지 저장장치(ESS)’ 계약을 수주했다.

효성중공업이 지난 10일 호주 퀸즐랜드주 탕캄 지역에 100㎿·200㎿h급 배터리 기반 ESS를 구축하는 설계∙조달∙시공(EPC) 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 이 프로젝트는 2027년 말 상업 운전을 목표로 한다. 효성중공업은 “자체 배터리 관리 시스템 소프트웨어를 통해 배터리 제어부터 전력기기 연동까지 아우르는 통합 시스템 제어 기술을 선보일 것”이라고 설명했다.

이번 계약은 효성중공업이 호주 시장에 ESS를 공급하는 첫 사례로, 호주 정부의 전력망 안정화를 위한 ESS 확대 정책에 따라 추진됐다. 호주 정부는 2030년까지 재생에너지 전력 비중을 82%까지 끌어올린다는 목표를 세우고 있다.

이번 수주는 조현준 효성그룹 회장이 직접 호주 주요 기업 경영진과 에너지정책 관련 정부 관계자를 만나 성사시킨 것이라고 효성은 설명했다. 조 회장은 “앞으로의 전력산업 경쟁력은 전력망 전체를 제어할 수 있는 솔루션에서 결정된다”며 “글로벌 전력 시장의 핵심 플레이어인 효성중공업의 초고압직류송전(HVDC) 역량을 비롯해 초고압변압기·차단기 등에서 쌓아온 높은 신뢰와 ESS 등 미래 핵심기술을 결합해 ‘토털 솔루션 프로바이더’로서 K전력기기 위상을 높여 수출에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

