장동혁 “이 대통령 공소취소 거래설, 사실이면 탄핵 사유···특검 절대로 필요”

최고위원회의서 “즉각 직권남용 수사 시작해야”

장동혁 국민의힘 대표는 12일 김어준씨 유튜브 방송에서 제기된 이재명 대통령 사건 공소취소와 검찰개혁안 거래설을 두고 “만약 사실이라면 명백한 대통령 탄핵 사유”라며 “이번만큼은 특검이 절대로 필요하다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더불어민주당의 공소취소 모임과 조작 기소 국정조사 추진, 계속된 검찰 공격을 보면 정황 증거는 차고 넘친다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “이미 법원에서 현직 대통령에 대해 수사가 가능하다고 판단했으니 즉각 직권남용 혐의 수사를 시작해야 한다”고 했다.

장 대표는 “대장동 항소 포기 때도 검찰이 수사권이라도 지키려고 항소 포기를 했다는 취지의 이야기들이 있었다”며 “공소취소와 보완수사권 유지는 충분히 거래 가능한 대상으로 인식될 수 있다. 충분히 사실에 가깝다고 생각한다”고 말했다.

장 대표는 또 “만약 가짜뉴스라면 이 또한 분명히 책임을 물어야 한다”며 “그동안 수없이 가짜뉴스를 양산한 김어준인 만큼 민주당이 일방 통과시킨 정보통신망법에 따라 징벌적 손해배상 청구를 하면 된다”고 말했다.

장 대표는 “대통령이든, 김어준이든 잘못된 쪽에게 책임을 물어야 한다”며 “특검을 통해 명명백백하게 진실을 규명해야 한다”고 말했다.

앞서 MBC 기자 출신 장인수씨는 지난 10일 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 다수 고위 검사들에게 ‘내 말이 곧 대통령 뜻이다’ ‘나는 대통령이 시킨 것만 한다’면서 ‘(대통령 사건) 공소취소해줘라’라는 메시지를 전달했다”며 “검찰은 ‘이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’ 생각할 것”이라고 주장했다. 이 대통령 측이 검찰개혁과 공소취소 문제를 놓고 검찰과 거래를 시도했다는 취지다.