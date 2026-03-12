창간 80주년 경향신문

경찰·대구노동청, 20대 노동자 숨진 제지공장 등 3곳 압수수색

경향신문

대구지역 한 제지공장에서 지난해 발생한 20대 노동자 사망사고와 관련해 경찰이 해당 업체 등을 대상으로 압수수색에 나섰다.

대구경찰청은 12일 오전 9시부터 대구지방고용노동청과 함께 노동자 사망사고가 발생한 제지업체 본사와 지사 등 3곳을 대상으로 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

해당 제지업체는 대구 달성군과 울산, 서울 등 3곳에 공장과 사무소 등을 두고 있는 것으로 전해졌다.

경찰·대구노동청, 20대 노동자 숨진 제지공장 등 3곳 압수수색

입력 2026.03.12 10:22

  • 백경열 기자

대구경찰청 전경. 대구청 제공

대구경찰청 전경. 대구청 제공

대구지역 한 제지공장에서 지난해 발생한 20대 노동자 사망사고와 관련해 경찰이 해당 업체 등을 대상으로 압수수색에 나섰다.

대구경찰청은 12일 오전 9시부터 대구지방고용노동청과 함께 노동자 사망사고가 발생한 제지업체 본사와 지사 등 3곳을 대상으로 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 해당 제지업체는 대구 달성군과 울산, 서울 등 3곳에 공장과 사무소 등을 두고 있는 것으로 전해졌다.

경찰과 노동당국은 이날 인력 40여명을 투입해 안전관리 매뉴얼과 PC 등을 확보하고 있다. 경찰 등은 압수물을 분석해 업체측이 사고 발생 당시 안전조치 의무를 제대로 이행했는지 여부 등을 밝혀낼 예정이다.

앞서 달성군 유가읍 한 제지공장에서 지난해 11월30일 오전 7시16분쯤 노동자 A씨(20대)가 도색 기계의 이물질을 제거하던 중 끼이는 사고가 났다. 당시 신고를 받은 소방당국이 현장에 도착했지만 A씨는 이미 숨져있었다.

경찰은 이번 사고와 관련해 지난 1월 해당 업체의 안전관리 담당자 등 소속 직원 5명을 업무상과실치사 등 혐의로 입건했다.

대구경찰청 관계자는 “확보된 증거자료를 면밀히 분석해 사고 원인과 책임 소재를 명확히 밝혀내는 등 엄정하게 수사하겠다”고 말했다.

