산업재해 예방··· 울산시 소규모 사업장 법정검사 비용 지원

본문 요약

울산시가 관내 소규모 사업장을 대상으로 산업재해 예방 지원 사업을 추진한다.

울산시의 지원 금액은 조사 비용의 90% 이내에서 사업장 당 최대 100만 원까지이다.

울산시는 지난해 이 사업을 처음 시행해 총 20개 사업장의 근골격계 유해요인 조사를 지원했다.

산업재해 예방··· 울산시 소규모 사업장 법정검사 비용 지원

입력 2026.03.12 10:25

  • 김준용 기자

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 관내 소규모 사업장을 대상으로 산업재해 예방 지원 사업을 추진한다.

울산시는 상시근로자 5인 이상 50인 미만 사업장을 대상으로 근골격계 유해요인조사 비용을 지원한다고 12일 밝혔다. 이 조사는 근골격계질환을 유발할 수 있는 작업환경을 파악·평가하기 위해 산업안전보건법에 따라 3년마다 진행되는 조사다.

울산시의 지원 금액은 조사 비용의 90% 이내에서 사업장 당 최대 100만 원까지이다.

울산시는 지난해 이 사업을 처음 시행해 총 20개 사업장의 근골격계 유해요인 조사를 지원했다. 올해는 총 30개 사업장 내외로 지원 규모를 확대했다. 상반기 중 사전 신청을 받고, 오는 6월까지 근골격계 유해요인조사, 결과보고서, 증빙서류 제출을 끝마친 사업장에 지원금을 지급한다.

울산시 관계자는 “산업재해 예방은 사고성 재해뿐만 아니라 직업성 질병 예방에도 관심을 기울이는 것이 중요하다”라며 “근골격계 유해요인조사를 통해 산업현장의 위험 요인을 사전에 관리하고 작업환경 개선에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다

