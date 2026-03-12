장동혁 “윤리위, 지방선거 끝날 때까지 징계 멈춰달라”…이게 결의문 후속조치?

오세훈 ‘경선 불참’ 명분 없애려는 차원 해석 오 시장 측 “쇄신 의지·실천이라 보긴 어려워”

장동혁 국민의힘 대표는 12일 “지금 윤리위원회에 제소되어 있는 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아줄 것을 요청한다”고 밝혔다. 당내에서 윤석열 전 대통령 복귀 반대 결의문 이후 후속 조치 요구가 이어지자 이를 일부 수용하는 듯한 모습을 보이며 당 주도권을 잃지 않으려는 의도로 풀이된다. 경선 불참 가능성을 열어둔 오세훈 서울시장 측은 “오 시장이 요청한 인적 쇄신에 대한 의지와 실천이라고 보긴 어려울 것 같다”고 했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐서 지방선거를 위해 힘차게 뛸 때”라며 이같이 말했다.

장 대표는 또 “당직을 맡고 있는 모든 분들은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해달라”고 당부했다. 장 대표는 “당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디, 한마디는 그것이 당의 입장으로 비칠 수 있고 그것이 더 큰 무게감을 갖기 마련”이라고 했다.

장 대표는 “지금은 (이재명 대통령 사건) 공소취소 문제나 여러 가지 여당의 실정, 그리고 더불어민주당의 폭정에 대해 우리가 하나로 힘을 합쳐 싸울 때”라며 “의원총회에서 논의된 것이기도 하고 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다”고 했다.

지난 9일 국민의힘 의원 전원 명의로 윤석열 전 대통령 정치 복귀 반대 결의문을 발표한 후 후속 조치 요구가 계속되자 이를 일부 수용하는 모습을 보이려는 차원이라는 해석이 나온다. 친한동훈(친한)계 의원들과 초·재선 개혁 성향 의원들을 중심으로 윤민우 중앙윤리위원장과 장예찬 여의도연구원 부원장 및 박민영 미디어대변인에 대한 경질, 한동훈 전 대표 징계 철회, 혁신형 선거대책위원회 구성을 요구하는 목소리가 나오고 있다.

최보윤 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “결의문 3번 조항에서 ‘당내 구성원들의 갈등을 중단하고 대통합하겠다’고 했는데, 그 부분에 대한 후속 조치로서 윤리위에 요청한 사안이라고 보면 된다”고 말했다.

오세훈 시장의 경선 불참 명분을 없애려는 차원이라는 분석도 제기된다. 오 시장은 장 대표의 후속 조치를 요구하며 공천 신청을 하지 않고 있다.

다만 이 정도 수위의 조치로 당내 쇄신 요구를 가라앉힐 수 있을지는 미지수라는 지적이 나온다. 오 시장은 이날 마감되는 추가 공천 접수 여부를 두고 여전히 고심 중인 것으로 전해졌다. 오 시장 측 관계자는 이날 장 대표 발언을 두고 “변화의 조짐이 조금이라도 있는 건 다행이지만, 오 시장이 요청한 인적 쇄신에 대한 의지와 실천이라고 보긴 어려울 것 같다”고 말했다.