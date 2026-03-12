창간 80주년 경향신문

미국, 이란 공격에 매일 2조8000억원 썼다···미 국방부, 의회에 비용 추정치 보고

경향신문

본문 요약

미국 국방부가 이란을 상대로 한 전쟁에 첫 엿새간 쓴 비용이 113억 달러가 넘는다는 추정치를 의회에 제시했다는 보도가 나왔다.

연방상원 국방세출소위원회 위원장인 미치 매코널 의원 등 일부 공화당 의원들은 미국이 탄약 생산 지출을 늘려야 한다고 다년간 주장해 왔으나, 상당수 여야 의원들이 군사비 증액에 회의적이고 추가 전쟁자금 지원 승인에 적극적이지 않은 기류인 것으로 알려졌다.

미국 국방부가 대이란 공습 초반 56억달러 상당의 탄약을 사용해 빠르게 무기 재고를 소진하면서 주한미군에 배치된 고고도미사일방어체계 일부를 중동으로 이동시키고 있다는 보도가 나왔다.

미국, 이란 공격에 매일 2조8000억원 썼다···미 국방부, 의회에 비용 추정치 보고

입력 2026.03.12 10:44

수정 2026.03.12 10:50

  • 배시은 기자

“공습 첫 엿새 동안 113억달러 사용”

의원들, 탄약 재고 감소에 우려 표명

미 공군 요원들이 11일 영국 글로스터셔주 페어포드에 위치한 공군기지에서 근무하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 국방부가 이란을 상대로 한 전쟁에 첫 엿새간 쓴 비용이 113억 달러(약 16조7000억원)가 넘는다는 추정치를 의회에 제시했다는 보도가 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 전날 열린 국방부 비공개 연방상원 브리핑에서 국방부 관계자들이 이같이 밝혔다고 전했다.

이 추산에는 일부 항목이 반영돼 있지 않으며, 비용 계산이 진행됨에 따라 총 산정 비용은 이보다도 상당히 더 증가할 가능성이 있다. NYT는 이번 추산이 지금까지 나온 것 중에서는 가장 종합적인 것이지만 지난달 28일의 첫 공습에 앞서서 군사 장비와 인력을 증강하는 데 든 비용 등 여러 항목이 여전히 반영돼 있지 않다고 지적했다.

앞서 워싱턴포스트는 국방부 관계자들의 의회 브리핑 내용을 인용해 전쟁 첫 이틀간 미군이 쓴 탄약이 56억달러(약 8조2700억원)어치라고 보도한 바 있다. 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 미국이 작전 초기 100시간 동안 쓴 비용을 37억1000만달러(약 5조4800억원)로 추정했다.

미 연방의회 의원들은 미국의 방위산업체들이 무기 수요를 따라가지 못하고 있는 상황에서 이란 전쟁으로 대규모 탄약 소모가 발생해 미군이 보유한 재고가 줄어들고 있는 데에 우려를 표명하고 있다.

NYT는 여러 추산을 비교하면서 당초 공개된 것보다 탄약 소모량이 훨씬 더 많으며 소모 속도도 훨씬 더 빠르다고 지적했다.

NYT에 따르면 ‘장대한 분노’ 작전 초기에 사용된 무기에는 AGM-154 활공 폭탄이 포함돼 있다. 이 폭탄의 가격은 한 발당 57만8000달러(약 8억5000만원)에서 83만6000달러(약 12억4000만원) 수준이며, 미국 해군은 거의 20년 전에 이 폭탄 3000발을 구매했다.

그 후 미군은 통합직격탄(JDAM) 등 이보다 훨씬 저렴한 폭탄으로 전환할 것이라고 밝혔다. JDAM의 가장 작은 탄두는 한 발에 약 1000달러(148만원)이며, 유도 장치는 약 3만8000달러(5600만원) 수준이다.

로이터통신은 백악관이 곧 의회에 전쟁 비용 자금을 추가로 요청할 것이라는 몇몇 의회 보좌관들의 예상을 전하면서, 일부 인사들은 그 규모를 500억달러(약 74조2000억원) 수준으로 꼽고 다른 인사들은 그보다 더 클 것으로 본다고 설명했다.

연방상원 국방세출소위원회 위원장인 미치 매코널(켄터키) 의원 등 일부 공화당 의원들은 미국이 탄약 생산 지출을 늘려야 한다고 다년간 주장해 왔으나, 상당수 여야 의원들이 군사비 증액에 회의적이고 추가 전쟁자금 지원 승인에 적극적이지 않은 기류인 것으로 알려졌다.

