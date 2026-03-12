전력 인프라 초호황에…LS, 역대 최대 실적 달성

북미·유럽 수주가 실적 견인

인공지능(AI) 데이터센터 수요 등에 따른 전력 인프라 초호황에 LS그룹이 지난해 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 달성했다.

LS그룹은 주력 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS 엠앤엠(MnM) 등의 사업 호조로 2025년 매출 45조7223억원, 영업이익 1조4884억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년보다 각 9.1%, 23.1% 증가한 규모다.

역대 최대를 달성한 주요 요인으로 LS전선과 LS일렉트릭의 수출 사업 호조가 꼽힌다. 이들 기업은 글로벌 전력망·AI 데이터센터 등 전력 인프라 분야부터 초고압·해저케이블, 초고압 변압기, 배전반 등에 이르기까지 종합 솔루션을 바탕으로 고부가가치 제품 중심의 수주를 이어갔다.

LS MnM은 구리 가격 상승에 따른 매출 증대, 황산·귀금속의 수익성 극대화로 당기순이익이 큰 폭으로 늘었다.

LS그룹은 성장 흐름을 이어가기 위해 기존의 전력 인프라 분야 사업 외에도 전구체, 황산니켈과 같은 2차전지 소재, 희토류 영구자석 등 핵심 광물 분야를 신사업으로 육성하고 있다고 밝혔다. LS·엘앤에프 배터리솔루션과 LS MnM은 새만금국가산업단지와 온산국가산업단지에 각각 전구체와 황산니켈을 생산하는 배터리 소재 공장을 지어 배터리 가치사슬을 구축하고 있다. LS전선은 전기차(EV), 풍력발전기, 로봇, 전투기, 도심항공교통(UAM) 등 첨단 산업 전반에 필수적인 소재인 희토류 영구자석 공장 설립을 미국 버지니아주와 협력을 논의하고 있다.

LS그룹은 “향후 5년간 국내 7조원, 해외 5조원 규모를 투자를 통해 그룹 비전 2030인 자산 50조원 규모를 달성하고, 미래 지향적인 비즈니스 포트폴리오를 강화할 계획”이라고 밝혔다.