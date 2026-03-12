라벨만 교체해 판매? 무신사 ‘택갈이’ 적발 입점 브랜드 전 상품 퇴출

타사 상품의 라벨만 교체해 판매하는 이른바 ‘택갈이’ 논란이 일자 무신사가 적발 브랜드의 전 상품 영구 퇴출과 법적 조치 검토 등 엄정 대응에 나서기로 했다.

무신사는 “고객 보호를 위해 브랜드 ‘상품 택갈이’ 발견 시 기존보다 단호하게 대응할 것”이라며 12일 이런 내용을 밝혔다. 최근 온라인 커뮤니티와 고객 문의 등을 통해 일부 입점 업체가 직접 제작하거나 제작 의뢰한 상품이 아닌데도 타사 상품 라벨만 교체해 자체 제작 상품인 것처럼 판매했다는 의혹이 제기된 데 따른 조치다.

무신사는 현재 자체 ‘안전거래정책’을 기반으로 관련 브랜드와 관련해 조사에 착수했다고 밝혔다. 정책 위반이나 고객 기만행위가 확인되면 입점 계약 해지를 포함한 책임을 물을 방침이다.

무신사는 이와 함께 인공지능(AI)을 활용해 상품 유사성을 판별하는 온라인 검수 시스템을 구축하고 있다. 이르면 다음 달부터 온라인상에서 판매 중인 120만 개 이상의 전 상품을 대상으로 유사성 검토와 상시 모니터링을 진행할 예정이다.

특히 입점 심사 과정에서 자체 제작 상품이라고 밝혔으나 실제로는 타사 상품을 택갈이 방식으로 판매하는 행위가 적발되면 무신사와 29CM 등 모든 플랫폼에서의 영업을 영구 제한하는 무관용 원칙을 적용하겠다고 밝혔다. 고객 피해가 클 경우 형사 고발 등 법적 조치도 강구하기로 했다.

무신사가 택갈이 논란에 강경 대응 입장을 밝힌 것은 기업공개(IPO)를 앞두고 위험 요소를 사전에 차단하기 위한 전략으로 풀이된다. 무신사는 오는 7월 상장 예비심사를 청구할 것으로 알려져있다. 이에 오프라인 매장 확대와 해외시장 진출 등 외연 확장에 나서고 있다.

무신사 관계자는 “고객이 믿고 구매할 수 있는 환경과 입점 브랜드들이 반칙 없이 공정하게 경쟁할 수 있는 구조를 만드는 것이 우리의 책임”이라며 “앞으로도 정책 강화와 기술적 뒷받침을 통해 패션 생태계 투명성을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.