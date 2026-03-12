창간 80주년 경향신문

충북 보은군, 학생들 등·하교 위해 '천원택시' 사업 추진

경향신문

충북 보은군이 농어촌 버스를 이용하기 힘든 오지마을 학생들을 위해 '천원택시'사업을 추진한다.

보은군은 농어촌 지역 중·고등학생의 통학 편의를 높이고 교육비 부담을 줄이기 위해 원거리 통학생을 대상으로 '통학 택시비 지원사업'을 추진한다고 12일 밝혔다.

거주지에서 학교까지 도로상 거리가 2㎞ 이상 학생들에게 택시비를 지원해 주는 사업이다.

충북 보은군, 학생들 등·하교 위해 ‘천원택시’ 사업 추진

입력 2026.03.12 11:17

  • 이삭 기자

충북 보은군청 전경. 보은군 제공.

충북 보은군청 전경. 보은군 제공.

충북 보은군이 농어촌 버스를 이용하기 힘든 오지마을 학생들을 위해 ‘천원택시’사업을 추진한다.

보은군은 농어촌 지역 중·고등학생의 통학 편의를 높이고 교육비 부담을 줄이기 위해 원거리 통학생을 대상으로 ‘통학 택시비 지원사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.

거주지에서 학교까지 도로상 거리가 2㎞ 이상 학생들에게 택시비를 지원해 주는 사업이다. 학생들은 배차된 통학 택시를 이용한 뒤 자부담금 1000원만 내면 된다. 자부담을 제외한 택시 요금은 군이 모두 지원한다.

기숙사를 이용하는 학생은 대상에서 제외된다. 보은에는 중학교 5곳, 고등학교 3곳이 있다.

대상 학생들은 학교 수업과 방과 후 프로그램, 야간자율학습 등 학습활동 이후 농어촌버스 운행이 종료되면 ‘천원택시’를 이용할 수 있다. 또 오전 7시 30분 이전 운행되는 농어촌버스를 이용하지 않으면 정상적인 등교가 어려울 때도 이 택시를 이용하면 된다.

군은 이번 사업을 위해 8000만 원의 예산을 편성했다.

희망 학생은 각 학교 또는 군청 주민행복과 교육지원팀에 수시로 접수하면 된다.

군 관계자는 “농촌지역 학생들이 안정적인 교육 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 이 사업을 기획했다”며 “학생들이 안전하고 편리하게 통학할 수 있는 여건을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

