창간 80주년 경향신문

인천 검단주민들, 서울5호선 김포·검단 연장선에 ‘원당역’ 추가 촉구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천지역 시민단체들이 지난 10일 서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사 통과를 환영하면서도 검단지역에 추가 역사 개설을 촉구하고 나섰다.

인천경제정의실천시민연합과 서구 검단시민연합 등 9개 인천지역시민단체는 12일 '서울5호선 김포·검단 연장선 기본계획에 원당역을 추가 반영해야 한다'고 주장했다.

서울 방화역에서 인천 검단신도시를 거쳐 김포 한강신도시까지 연장되는 서울5호선 김포·검단 연장선의 역사는 모두 9곳이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 검단주민들, 서울5호선 김포·검단 연장선에 ‘원당역’ 추가 촉구

입력 2026.03.12 11:24

수정 2026.03.12 11:25

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천 서구 원당지구 주민들이 서울5호선 김포·검단 연장선에 원당역 설치를 촉구하고 있다. 검단시민연합 제공

인천 서구 원당지구 주민들이 서울5호선 김포·검단 연장선에 원당역 설치를 촉구하고 있다. 검단시민연합 제공

인천지역 시민단체들이 지난 10일 서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사 통과를 환영하면서도 검단지역에 추가 역사 개설을 촉구하고 나섰다.

인천경제정의실천시민연합과 서구 검단시민연합 등 9개 인천지역시민단체는 12일 ‘서울5호선 김포·검단 연장선 기본계획에 원당역을 추가 반영해야 한다’고 주장했다.

서울 방화역에서 인천 검단신도시를 거쳐 김포 한강신도시까지 연장되는 서울5호선 김포·검단 연장선의 역사는 모두 9곳이다. 이 중 인천지역에는 2개 역사는 모두 검단신도시에 설치된다.

2만5000여명이 거주하는 원도심인 원당지구에는 역사를 설치하지 않는 것이다.

주경숙 검단시민연합 대표는 “원당주민들은 수도권매립지 수송로로 인해 큰 피해를 받고 있는데다 철도가 없어 오랫동안 고통을 겪었다”며 “이번 서울5호선 김포·검단 연장선에도 원당지구를 외면해 주민들의 분노가 극에 달하고 있다”고 말했다.

이어 “원당지구에서 검단신도시에 생기는 역사에 가려면 1.5㎞ 이상 걸린다”며 “원도심과 신도시가 상생 발전할 수 있도록 국토교통부와 대도시권광역교통위원회는 기본계획에 반드시 원당역을 추가 반영해야 한다”고 덧붙였다.

검단주민들은 정부가 기본계획을 수립할 때 총사업비의 15% 범위 안에서 사업 내용을 변경할 수 있는 만큼, 원당역 추가 반영을 할 수 있다고 강조했다.

검단 주민들은 또 서울시는 서울5호선김포·검단 연장사업의 조건은 방화동에 있는 차량기지와 건설폐기물처리장의 이전이라며 건폐장 조성 비용과 책임은 인천시와 김포시가 공동 분담한다고 했지만, 이전 대상지와 운영비 분담에 대한 이견으로 논의조차 안 되고 있다며 조속히 협의해야 한다고 주장했다.

인천시 관계자는 “서울5호선 김포·검단 연장선 기본계획을 수립할 때 원당역 신설이 타당하면 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

앞서 지난 10일 기획예산처 제3차 재정사업평가위원회는 서울5호선 김포·검단 연장사업의 예비타당성조사가 최종 통과됐다고 밝혔다. 이 사업은 서울5호선 방화역에서 인천 서구 검단신도시를 거쳐 김포 한강신도시까지 총 25.8km 구간을 신설하는 것이다. 총사업비는 3조 4735억원이며 개통은 2033년 목표이다.

서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업 노선도. 인천시 제공

서울지하철 5호선 김포·검단 연장사업 노선도. 인천시 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글