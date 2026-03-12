‘판로·투자·채용까지 한번에’···대구 ‘원스톱기업지원박람회’ 17~18일 개최

대구시는 오는 17~18일 엑스코에서 ‘2026 원스톱기업지원박람회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이는 지역 중소기업의 성장을 돕기 위해 판로개척과 수출, 채용, 자금조달 등 경영활동 전반에서 겪는 어려움을 한 자리에서 해결할 수 있도록 마련된 국내 유일의 종합 비즈니스 행사이다.

올해는 지역 중소기업의 성장을 지원하는 ‘동반성장페어’도 동시에 열린다. 행사에는 약 700개 기업 및 기관이 참여할 예정이다.

대구시는 올해 박람회의 핵심 프로그램으로 ‘대·중소기업 구매상담회’를 꼽았다. 국내 주요 대기업을 포함한 110개사가 수요처로 참여해 지역 중소기업의 실질적인 판로 확보를 지원할 것으로 기대된다.

또한 대구시는 ‘구매방침 설명회’를 통해 대기업 거래 등록 및 입점 절차를 안내하는 등 상생협력의 기회를 넓힐 예정이다. 세계 시장 진출을 위한 ‘수출상담회’에는 미국·일본 등 6개국 35개사의 관계자와 국내 전문 무역상사 27개사가 참여한다.

자동차부품 등 지역 주력 제조업부터 화장품·식품 등 소비재 분야까지 다양한 업종을 대상으로 1대1 맞춤형 수출 상담도 진행된다. 혁신 기술을 보유한 기업을 위해 ‘스타트업 지원 프로그램’도 마련된다.

올해 일자리 매칭 프로그램도 한층 강화될 것으로 예상된다. 대구시는 지역 대학과 연계한 ‘미래기업 채용관’과 ‘미래일자리 라이브’를 신설해 기업 인사담당자와 구직자 간 실시간 소통을 통한 취업 연계가 활발할 것으로 내다 본다.

이밖에 교육혁신 지원정책 설명회와 기업 애로기술·신사업 수요 기반 맞춤형 기술상담회도 올해 새롭게 선보인다. 지역 대학의 연구역량과 전공 특성을 반영한 기업지원 및 미래 기술인력 양성 과정을 소개한다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “국내·외 어려운 경제 여건 속에서도 지역 기업들이 경쟁력을 높일 수 있도록 실질적인 지원책을 통해 새로운 활로를 열어 나가겠다”고 말했다.