지난해 사교육비 지출 ‘27조5000억원’ 5년 만에 꺾여···‘학원’ 다니는 경우 사교육비 늘어 양극화 심화

지난해 학생 사교육비가 전년대비 5% 넘게 줄면서 2020년 이후 5년 만에 감소했다. 다만 학원에 다니는 학생만 놓고 보면 1인당 월평균 사교육비가 처음 60만원을 돌파해 증가세를 이어갔다. 사교육비 지출에서도 양극화가 심해지고 있다는 분석이 나온다.

국가데이터처가 12일 발표한 ‘2025년 초중고사교육비조사 결과’를 보면 지난해 사교육비 총액은 27조5000억원으로 전년대비 1조7000억원(-5.7%) 줄었다.

사교육비가 전년대비 줄어든 것은 코로나 팬데믹 때였던 2020년 이후 5년 만이다. 학생 사교육비는 2020년 19조4000억원에서 2024년 29조2000억원으로 가파르게 증가했으나 지난해 상승세가 꺾였다.

지난해 전국 초·중·고 학생 수는 502만명으로 전년대비 약 12만명(-2.3%) 줄었다. 단순히 학생 수 감소만으로는 사교육비 감소를 설명하기 어렵다는 뜻이다.

초·중·고등학생 모두 사교육비가 줄었다. 초등학생 사교육비는 12조2000억원으로 전년대비 7.9% 줄어 감소폭이 가장 컸다. 돌봄학교 확대 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 고등학생(7조8000억원), 중학생(7조6000억원)도 각각 4.3%, 3.2% 사교육비가 감소했다. EBS 등 공교육 분야 학습이 늘어난 영향으로 풀이된다.

학생의 전반적인 사교육 의존도도 낮아졌다. 사교육 참여율도 75.7%로 전년대비 4.3%포인트 하락했다. 사교육 참여율이 하락한 것은 2020년(-8.3%포인트) 이후 5년 만이다. 사교육 주당 참여시간도 7.1시간으로 전년대비 0.4시간 줄었다. 초·중·고등학생 모두 사교육 참여율과 주당 참여시간이 감소했다.

그러나 정작 사교육비 참여학생들만 놓고보면 사교육비 지출 늘어나는 등 사교육비 양극화는 심화되고 있다.

1인당 월평균 사교육비도 45만8000원으로 전년대비 3.5% 감소했으나 사교육에 참여하는 학생들은 사교육비 지출이 60만4000원으로 전년대비 2.0% 증가해 역대 최고치를 기록했다. 특히 국영수 등 일반교과 월평균 사교육비는 전체학생 기준(33만6000원)으로 전년대비 6.0% 줄었지만 사교육비 참여학생(59만5000원)은 7.9% 증가했다.

실제로 가구 소득수준이 높을수록 사교육비 지출이 높았다. 월평균 소득 800만원 이상 가구의 1인당 월평균 사교육비 지출은 66만2000원이었다. 반면 월평균소득 300만원 미만 가구의 사교육비 지출은 19만2000원에 불과했다.

사교육비 감소율도 소득이 높을수록 작았다. 월소득 800만원 이상 가구는 1인당 사교육비 전년대비 2.1% 줄어드는 데 그쳐 감소폭이 가장 작았다.

학생 1인당 월 100만원 이상 사교육비를 지출하는 가구 비중(11.6%)은 되려 전년대비 0.4%포인트 늘었다.

류창진 데이터처 복지통계과장은 “ 방과후학교·늘봄학교 등의 영향으로 사교육 참여율이 감소한 것으로 보인다”면서 “사교육 참여학생의 경우 학원비 증가 등으로 소득 수준에 관계없이 전반적으로 사교육비가 소폭 늘었지만 증가율은 전년대비 줄었다”고 말했다.