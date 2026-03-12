만성신장병 환자, 근육량 줄면 신장 기능 악화 위험 4.5배 높아져

만성신장병 환자가 근육량이 감소할 경우 신장 기능이 악화될 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원은 12일 ‘세계 콩팥의 날’을 맞아 만성신장병 환자의 근육량 감소가 신장 기능 저하와 사망 위험 증가에 영향을 미친다는 연구 결과를 발표했다. 만성신장병 환자는 염증, 대사 이상, 요독 축적 등 여러 요인으로 인해 일반인보다 근육이 더 빠르게 감소할 수 있다.

서울대병원 오국환 교수 연구팀은 국내 만성신장병 장기추적 연구 자료를 활용해 투석 전 단계 환자 1957명을 대상으로 근육량 감소와 신장 기능 악화의 관계를 분석했다. 그 결과 근육량이 적은 환자는 근육량이 많은 환자보다 신장 기능이 악화될 위험이 약 4.47배 높은 것으로 나타났다.

근육량이 가장 많은 그룹의 신장 기능 악화 비율은 14.3%였던 반면, 근육량이 가장 적은 그룹은 42.5%로 약 3배 높았다. 또한 당뇨병, 고혈압 등 연령과 기저질환을 고려한 분석에서도 근육량이 가장 많은 환자 대비 근육량이 가장 적은 환자에서 신장 기능 악화 위험이 약 4.47배 높았다.

연구진은 ‘단백질-에너지 소모 상태’와 환자 예후의 관계도 분석했다. 단백질-에너지 소모는 단백질과 에너지 섭취 부족으로 근육량과 영양 상태가 함께 떨어지는 상태로, 만성 신장질환 환자에게서 흔히 나타나는 영양결핍 상태다. 국제 신장영양대사학회는 혈청 알부민, 체질량지수(BMI), 골격근량, 1일 단백질 섭취량 등 4개 지표 가운데 3개 이상이 기준치보다 낮을 경우 단백질-에너지 소모 상태로 정의한다.

투석을 받지 않은 만성신장병 환자 2238명을 분석한 결과, 단백질-에너지 소모 지표에 해당하지 않는 환자에 비해 2개 이상 해당하는 환자의 사망 위험은 2.78배, 3개 이상이면 3.78배까지 증가하는 것으로 나타났다.

임주현 국립보건연구원 내분비신장질환연구과장은 “만성신장병 악화를 예방하기 위해서는 초기 단계부터 근감소 예방과 관리가 필요하다”며 “근감소 예방은 만성신장병 환자에게 선택이 아니라 필수적인 관리 요소로 인식돼야 한다”고 말했다.