김동연, 안양역서 재선 도전 선언···“말 아닌 실적 내겠다”

김동연 경기지사가 12일 경기 안양역 앞에서 “말이 아닌 일로 실적을 내겠다”며 출마를 공식 선언했다.

김 지사는 이날 안양역 앞에서 출마선언식을 열고 “이번 선거는 당 대표나 최고위원을 뽑는 자리가 아니라 경기도 현장책임자를 뽑는 자리”라며 이같이 말했다.

김 지사는 “대통령을 위해, 경기도를 위해, 31개 시군구 우리 동네를 위해, 일할 사람, 일 잘할 도지사를 뽑는 선거가 바로 이번 선거”라면서 “지난 시간 저는 일과 성과로, 도민 한분 한분의 더 나은 삶, 민생경제의 성장을 이뤄왔다”고 했다.

그러면서 “수도권 유일의 민주당 광역단체장으로 윤석열 정부의 역주행에 맞섰다”며 “국민주권 정부가 출범하면서 여당 도지사로서 부동산 정책을 맨 앞에서 뒷받침하고, 반도체 클러스터 송전망 문제를 해결해 냈다”고 덧붙였다.

김 지사는 “지금 이재명 대통령이 가장 강조하는 것은 ‘속도와 체감’”이라며 “‘일잘러 대통령’에게는 ‘일잘러 도지사’가 필요하다. 이재명 대통령의 ‘현장일꾼’이 되겠다”고 말했다.

김 지사는 이날 출마를 선언하면서 임기 내 주택공급 80만호, 부동산 시장 교란 세력 근절, 반도체 산단 전력공급 문제 해결, 투자유치 200조 원 달성 등을 공약했다.

또 경기북부에 경기투자공사 설립하고 인프라 펀드·햇빛 펀드·스타트업 펀드를 통해 경기도민 1억 만들기 프로젝트를 시행하겠다고 공약했다.