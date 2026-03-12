창간 80주년 경향신문

추미애, 경기지사 출마 선언···“경험과 지혜 경기도 행정서 이어가겠다”

추미애 의원이 12일 경기지사 출마를 공식 선언했다.

추 의원은 "당당한 경기도가 현실이 될 때까지 끝까지 책임지겠다"고 말했다.

추 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "경기도를 다시 뛰게 하겠다"며 이같이 밝혔다.

추미애, 경기지사 출마 선언···“경험과 지혜 경기도 행정서 이어가겠다”

입력 2026.03.12 13:48

  • 김태희 기자

추미애 의원이 12일 국회 소통관에서 경기지사 후보 출마 회견을 하고 있다. 연합뉴스

추미애 의원이 12일 경기지사 출마를 공식 선언했다. 추 의원은 “당당한 경기도가 현실이 될 때까지 끝까지 책임지겠다”고 말했다.

추 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “경기도를 다시 뛰게 하겠다”며 이같이 밝혔다.

추 의원은 “대한민국 경제 중심은 경기도다. 대한민국 산업과 경제를 움직이는 핵심 엔진”이라면서 “그러나 오늘의 경기도는 어떻느냐. 일터로 향하는 출퇴근길은 여전히 고통스럽고, 신도시는 늘어나지만 생활여건은 따라오지 못하고 있다”고 말했다.

이어 “남부와 북부의 지역 격차는 여전히 심하고 경기도의 발목을 잡는 각종 규제로 인해 혁신과 성장의 속도가 늦어지고 있다”고 덧붙였다.

추 의원은 “경기도를 도민이 자부심을 느끼는 당당한 경기도로 만들겠다”며 “경기도는 지금 혁신적이고, 당당한 리더십이 필요하다”고 말했다.

그러면서 “저 추미애는 개혁이 필요하면 정면으로 돌파했다. 원칙 앞에서 물러선 적이 없었고 어려운 이웃을 외면한 적이 없었다”며 “책임지는 행정, 실천하는 행정으로 경기도정을 이끌겠다”고 했다.

추 의원은 출마 선언을 하며 AI 행정 혁신, 경기도형 기본소득, 생애 맞춤형 돌봄 체계 구축, 생애 맞춤형 돌봄 체계, 15분 생활도시 등을 공약했다.

댓글