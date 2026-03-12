창간 80주년 경향신문

강원도선관위, 기부행위 혐의 입후보 예정자 등 6명 고발

경향신문

본문 요약

강원도선거관리위원회는 기부행위 혐의로 군수 선거 입후보 예정자 등 6명을 검찰에 고발했다고 12일 밝혔다.

또 누구든지 선거와 관련해 기부행위가 제한되는 사람으로부터 기부를 받거나 권유 또는 요구할 수 없고, 이를 위반해 음식물을 제공받을 경우 그 가액의 10배 이상 50배 이하에 해당하는 과태료를 부과토록 규정돼 있다.

강원도선거관리위원회 관계자는 "기부행위 등 선거범죄에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치를 통해 지방선거가 공정한 경쟁의 장이 될 수 있도록 노력하겠다"라며 "금품·음식물 등을 제공받거나 공직선거법 위반행위를 발견하면 1390번으로 신고·제보해 주길 바란다"라고 밝혔다.

강원도선관위, 기부행위 혐의 입후보 예정자 등 6명 고발

입력 2026.03.12 13:53

  • 최승현 기자

강원도선거관리위원회 청사 전경. 강원도선거관리위원회 제공

강원도선거관리위원회 청사 전경. 강원도선거관리위원회 제공

강원도선거관리위원회는 기부행위 혐의로 군수 선거 입후보 예정자 등 6명을 검찰에 고발했다고 12일 밝혔다.

선관위에 따르면 군수 선거 입후보 예정자인 A씨와 도의원 예비후보자 B씨, 현직 군의원 C씨는 모당의 모군 연락소장 D씨 등 3명과 공모해 지난 1월 21일과 2월 4일 두 차례에 걸쳐 음식점 두 곳에서 식사 자리를 마련한 후 선거구민 등 70여 명에게 모두 178만 원 상당의 음식물을 제공한 혐의를 받는다.

강원도선거관리위원회는 음식물을 제공받은 70여 명에 대해서는 선거에 대한 인식 여부 등을 확인 후 과태료를 부과할 예정이다.

공직선거법에는 선거구 안에 있는 자나 밖에 있더라도 그 선거구민과 연고가 있는 사람이나 기관·단체·시설에 기부행위를 할 수 없다고 규정돼 있다.

이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처한다.

또 누구든지 선거와 관련해 기부행위가 제한되는 사람으로부터 기부를 받거나 권유 또는 요구할 수 없고, 이를 위반해 음식물을 제공받을 경우 그 가액의 10배 이상 50배 이하에 해당하는 과태료(상한 3000만 원)를 부과토록 규정돼 있다.

강원도선거관리위원회 관계자는 “기부행위 등 선거범죄에 대한 철저한 조사와 엄정한 조치를 통해 지방선거가 공정한 경쟁의 장이 될 수 있도록 노력하겠다”라며 “금품·음식물 등을 제공받거나 공직선거법 위반행위를 발견하면 1390번으로 신고·제보해 주길 바란다”라고 밝혔다.

이 관계자는 이어 “자수자에게는 과태료 면제 조항을 적극적으로 적용하고 신고·제보자에게는 최고 5억 원의 포상금을 지급할 예정”이라고 덧붙였다.

댓글