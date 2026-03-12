창간 80주년 경향신문

김광호 전 서울청장, 특조위청문회에서 진술 거부···특조위 “적절성 따져 조치 검토”

본문 요약

김광호 전 서울경찰청장이 10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회 청문회에 출석했으나 선서와 증언은 거부했다.

김 전 청장은 12일 오전 특조위 청문회에 출석해 "이미 서류로 제출한 것처럼 선서와 진술을 거부하겠다"고 밝혔다.

이에 송기춘 특조위원장은 "비공개 요청을 하는 등 좀 더 유연한 방법도 있는데 거부하겠냐"고 물었고 김 전 청장은 "내 권리를 행사하겠다"고 말했다.

김광호 전 서울청장, 특조위청문회에서 진술 거부···특조위 “적절성 따져 조치 검토”

입력 2026.03.12 14:10

  강한들 기자

김광호 전 서울경찰청장이 12일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29이태원참사 진상규명 청문회에서 경찰 배치 및 운용에 관한 심문 질의에 답을 거부하고 있다. 문재원 기자

김광호 전 서울경찰청장이 10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위) 청문회에 출석했으나 선서와 증언은 거부했다. 특조위는 진술 거부의 적절성을 따져서 고발 등 조치를 검토하겠다고 밝혔다.

김 전 청장은 12일 오전 특조위 청문회에 출석해 “이미 서류로 제출한 것처럼 선서와 진술을 거부하겠다”고 밝혔다. 이에 송기춘 특조위원장은 “비공개 요청을 하는 등 좀 더 유연한 방법도 있는데 거부하겠냐”고 물었고 김 전 청장은 “내 권리를 행사하겠다”고 말했다. 방청석에 있던 유족들은 “윤석열과 똑같다” “왜 진술을 거부하냐”고 항의했다.

김 전 청장은 이태원참사 당시 인파관리를 소홀히 했다는 등 이유로 업무상과실치사상 혐의로 재판을 받고 있다. 이태원참사진상규명법에는 청문회 ‘비공개 가능’ 조항으로 “계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 영향을 미치는 정보가 누설될 우려”가 들어가 있다.

이날 오전 출석한 증인 중 김 전 청장만이 유일하게 증언을 거부했다. 이태원참사진상규명법은 청문회에 정당한 이유 없이 출석하지 않거나 청문회에서 선서·증언하지 않으면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다는 벌칙 조항을 두고 있다.

댓글