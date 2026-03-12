창간 80주년 경향신문

영등포구, ‘공공시설 무료 셔틀버스’ 도입한다

본문 요약

서울 영등포구는 '공공시설 무료 셔틀버스'를 도입하기 위해 관련 주민 설문조사를 실시한다고 12일 밝혔다.

주요 이용 공공시설, 셔틀버스 도입 필요성, 선호 운행 시간 등 총 12개 문항으로 구성된다.

3월 20일까지 구민과 관내 공공시설 이용자라면 누구나 참여할 수 있다.

영등포구, ‘공공시설 무료 셔틀버스’ 도입한다

입력 2026.03.12 14:12

  주영재 기자

공공시설 무료 셔틀버스 도입을 위한 주민 설문조사. 영등포구 제공

서울 영등포구는 ‘공공시설 무료 셔틀버스’를 도입하기 위해 관련 주민 설문조사를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 설문조사는 이용자인 구민의 목소리를 반영해 가장 효율적이고 안전한 운영 방안을 마련하기 위해 기획됐다. 주요 이용 공공시설, 셔틀버스 도입 필요성, 선호 운행 시간 등 총 12개 문항으로 구성된다.

3월 20일까지 구민과 관내 공공시설 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 구청 누리집 내 온라인 설문조사 게시판 또는 각 동 주민센터에 놓여있는 설문지를 작성해 제출하면 된다.

무료 순환 셔틀버스는 1개 노선에 6대의 차량이 투입될 계획이다. 영등포구 보건소, 구립영등포 노인종합복지관, YDP 미래평생학습관, 영등포 제1·2스포츠센터, 신길 책마루 문화센터, 영등포 문화원 등 주민 이용이 많은 관내 주요 공공시설을 포함해 운행할 예정이다.

셔틀버스는 공공시설 이용자라면 누구나 이용할 수 있다. 큐알(QR)코드 기반의 앱 탑승권 시스템을 도입해 승·하차 시 단말기 접촉만으로 이용할 수 있도록 한다.

구는 이번 설문조사와 노선 선정위원회 심의 등을 거쳐 최적의 운행 경로와 배차 간격 등을 조정할 계획이다. 셔틀버스는 오는 10월 운행을 목표로 준비 중이다.

