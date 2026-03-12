이란 “5시간 동안 50곳 타격”, 이스라엘 ‘대대적 보복 공습’…양측 격렬한 공방전

이란, 헤즈볼라와 합동 작전 이스라엘에 미사일 등 발사 “경제 중심지 둥 공격” 위협 금융 기업 지점 폐쇄·대피령 공격 받은 이스라엘도 ‘반격’

미국과 이스라엘의 공습으로 발발한 이란 전쟁이 13일째를 맞은 12일(현지시간) 새벽에도 양측의 공습이 이어졌다.

AFP통신에 따르면 이날 이란 이슬람혁명수비대는 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라와 함께 5시간 동안 합동 작전을 펼쳐 이스라엘 전역의 표적 50개 이상을 타격했다고 발표했다.

이슬람혁명수비대는 이번 작전에서 다양한 탄도 미사일을 발사했으며, 헤즈볼라는 대규모 공격용 드론과 로켓을 동원했다고 설명했다. 이슬람혁명수비대는 이번 공습이 “점령지 전역”의 목표물을 타격했으며 북부 하이파, 중부 텔아비브, 남부 비르셰바에 이르는 이스라엘 군사 기지에 “고통스러운 타격”을 입혔다고 주장했다.

이슬람혁명수비대는 “미국과 이스라엘의 이익과 연결된 경제 중심지와 은행을 공격하겠다”고 위협했다. 그 여파로 씨티그룹, 스탠다드차타드(SC), 골드만삭스, 딜로이트, PwC 등 금융 관련 기업들이 아랍에미리트연합(UAE) 두바이 소재 사무실을 폐쇄하거나 직원들에게 대피령을 내렸다. HSBC는 카타르 내 모든 지점을 일시 폐쇄했다.

헤즈볼라도 별도의 성명에서 텔아비브 외곽에 있는 이스라엘군 정보기지에 첨단 미사일을 발사했다고 밝혔다.

이란과 헤즈볼라의 공격 후 이스라엘도 베이루트 남부의 정보 본부와 지휘 센터를 포함, 레바논 전역의 헤즈볼라 기반 시설을 겨냥해 광범위한 보복성 공습에 나섰다.

이스라엘군은 텔레그램을 통해 이같이 발표하면서 “이란에서 이스라엘 영토를 향해 발사한 미사일들을 포착했다”며 “위협을 요격하기 위해 방어 시스템을 작동 중”이라고 전했다.

레바논 보건 당국은 이날 레바논 베이루트 해안가에 가해진 이스라엘의 공습으로 최소 8명이 숨졌다고 밝혔다.

호르무즈 해협과 인근 걸프 해역에도 계속 긴장이 고조되고 있다. 이슬람혁명수비대는 이날 호르무즈 해협 일대에서 혁명수비대 해군의 경고를 무시한 채 운항했다며 이스라엘, 태국, 일본 선적 등 외국 선박 4척을 공격했다고 발표했다.

또 이라크 항만 당국은 이날 이라크 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생해 승무원 25명을 구조했다고 밝혔다. 또 이번 공격으로 외국인 승조원 1명이 사망했다고도 전했다.

당국은 공격 주체를 정확히 밝히지 않았으나, 로이터통신은 당국 초기 조사 결과를 인용해 이란의 폭발물을 탑재한 보트가 유조선들을 공격했다고 보도했다.