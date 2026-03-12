서울 서초구는 야외활동이 증가하는 봄을 맞아 자전거 이용 활성화 정책을 추진한다고 12일 밝혔다.

먼저 자전거 이용 편의를 높이기 위해 자전거 정비 서비스를 강화한다. 구는 서울시 자치구 가운데 가장 많은 3곳의 자전거 수리센터를 운영하고 있다. 브레이크·핸들·체인·타이어 공기압 등 기본 정비와 간단한 수리는 무료로 제공하고 부품 교체가 필요한 경우 유료로 진행된다.

세제를 사용하지 않는 친환경 고온 스팀 세차 서비스도 무료로 제공한다. 양재천 자전거 수리센터와 사당역 자전거수리센터 2곳에서 별도의 예약 없이 이용할 수 있다.

찾아가는 자전거 수리센터도 운영한다. 오는 4월 22일 서초1동을 시작으로 10월까지 주민센터와 인근 공원 등을 방문할 예정이다.

자전거 안전사고를 예방하기 위한 교육 프로그램도 운영한다. 자전거 사고를 대비한 ‘구민 자전거 보험’도 이달부터 운영된다. 사고 당시 구에 주민등록이 되어 있는 구민이라면 자동 가입된다.

아울러 자전거 인프라 확충을 추진한다. 현재 총 62.282㎞, 56개 구간의 자전거도로를 운영하고 있고, 남부순환로 구간 약 1.1㎞를 추가로 연결해 단절된 자전거도로를 연계할 계획이다.