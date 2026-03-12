서울시 공공미술관 네트워크 완성…‘뉴미디어 특화’ 서서울미술관 개관

서울 금천구 독산동에 서울 최초 공공 뉴미디어 특화 미술관이자 서남권 첫 공립 미술관이 들어선다.

서울시는 12일 서울시립 서서울미술관을 개관한다고 이날 밝혔다. 서울시립미술관 서소문본관과 7개 분관까지 서울 시내 권역별 공공 미술관이 모두 들어서며 공공미술관 네트워크가 완성됐다고 시는 설명했다.

서서울미술관은 연면적 7186㎡(2173평) 규모, 지하 2층~지상 1층이다. 인근 금나래중앙공원과의 경계를 최소화하고, 여러 방향에서 자연스럽게 미술관을 오갈 수 있도록 구성했다.

서서울미술관은 창의적이고 실험적인 뉴미디어 전시와 프로그램을 전개한다. 미래 예술 인재 양성을 위한 교육도 진행한다. 미디어랩과 디지털 플랫폼을 기반으로 한 창작과 실험을 지원하고 국내외 기관과 동시대 뉴미디어 예술의 흐름을 공유할 예정이다.

뉴미디어 특화 미술관인 만큼 영상·음향·조명 등을 포함하는 예술 작품과 퍼포먼스, 개념미술, 인터넷 아트, 소프트웨어 기반 작업 등을 아우르는 작품을 선보일 예정이다.

개관을 기념해 이날부터 세마 퍼포먼스‘호흡’과 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’가 진행된다. 오는 5월14일부터는 뉴미디어 소장품전 ‘서서울의 투명한 |청소년| 기계’가 열린다.

곽소진·그레이코드·지인·김온·탁영준 등 총 27명의 작가가 참여한 ‘호흡’은 유기적 운동인 호흡을 주제로 신체와 사회의 예술적 교차점을 탐구하고 인간과 환경을 미디어로 이해하는 작품을 선보인다.

세마 퍼포먼스는 퍼포먼스 기반의 작업을 해 온 동시대 예술가를 소개하고 새로운 창작과 실험을 지원하는 서서울미술관의 대표 전시 트랙으로 운영될 예정이다. 이를 위해 국립극단, 한국문화예술위원회 등 국내·외 기관과 협력관계를 맺고 시각예술·공연예술 분야에서 활동하는 퍼포먼스 기반 예술가의 창작을 지원할 계획이다.

오세훈 시장은 “공원을 산책하듯 미술관에 들러 예술적 영감을 얻는 일상, 그 속에서 아이들이 예술가의 꿈을 키워가는 도시를 만들어나갈 것”이라고 말했다.