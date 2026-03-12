창간 80주년 경향신문

김태흠 “민주당 몽니로 행정통합 무산···정쟁 도구로 삼아”

경향신문

본문 요약

대전·충남 행정통합을 이유로 공천 신청을 미뤄왔던 김태흠 충남지사가 국민의힘 충남지사 후보 공천 절차에 참여했다.

앞서 김 지사는 대전·충남 행정통합의 불씨가 완전히 꺼지지 않았다는 이유로 당 공천 신청을 하지 않았다.

김 지사는 "각 정당이 지방선거 준비를 위해 절차적으로 공천 신청을 받는 것은 이해하지만, 대구·경북이나 대전·충남 행정통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 받는 것은 적절하지 않다고 판단했다"는 입장을 유지해왔다.

김태흠 “민주당 몽니로 행정통합 무산···정쟁 도구로 삼아”

입력 2026.03.12 14:39

수정 2026.03.12 14:47

  • 강정의 기자

국민의힘 충남지사 후보 공천 신청

“국민의힘 후보들 울타리·선봉장 되겠다”

김태흠 충남지사가 지난 4일 열린 기자회견에서 충남·대전 행정통합에 대한 입장을 밝히고 있다. 충남도 제공

김태흠 충남지사가 지난 4일 열린 기자회견에서 충남·대전 행정통합에 대한 입장을 밝히고 있다. 충남도 제공

대전·충남 행정통합을 이유로 공천 신청을 미뤄왔던 김태흠 충남지사가 국민의힘 충남지사 후보 공천 절차에 참여했다.

김 지사는 12일 입장문을 내고 “그동안 공천 신청을 미뤄온 이유는 행정통합 문제가 개인의 정치 일정이 아니라 충남의 미래가 걸린 일이라고 판단했기 때문”이라고 밝혔다.

김 지사는 대전·충남 행정통합의 필요성을 거듭 강조했다.

그는 “행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고 지방자치와 국가균형발전을 실현하기 위한 국가 백년대계”라며 “충남의 미래를 위해 반드시 고민하고 풀어야 할 과제라고 생각해 왔다”고 했다.

다만 김 지사는 최근 통합 특별법 처리가 무산된 상황과 관련해 더불어민주당을 겨냥해 비판의 목소리를 냈다.

그는 “민주당의 몽니로 행정통합은 사실상 무산됐다”며 “이 중대한 과제를 충남의 미래가 아닌 정치적 계산과 정쟁의 도구로 삼고 있다”고 주장했다.

김 지사는 전날 국민의힘 지도부로부터 역할을 해달라는 요청이 있었다고도 밝혔다.

그는 “당이 어려운 상황에서 뒤로 물러서거나 책임을 피하는 것은 제가 걸어온 정치의 길과 맞지 않는다”며 “국민의힘 후보들의 든든한 울타리가 되고 선봉장이 될 것이며 충남의 발전과 도민의 삶을 위해 가장 앞에서 책임지고 뛰겠다”고 했다.

앞서 김 지사는 대전·충남 행정통합의 불씨가 완전히 꺼지지 않았다는 이유로 당 공천 신청을 하지 않았다.

김 지사는 “각 정당이 지방선거 준비를 위해 절차적으로 공천 신청을 받는 것은 이해하지만, 대구·경북이나 대전·충남 행정통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 받는 것은 적절하지 않다고 판단했다”는 입장을 유지해왔다.

댓글