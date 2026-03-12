오늘의 부고-김일남 전 서울보증보험 지점장 별세 외

■김일남 전 서울보증보험 지점장 별세, 경진 KBS 보도국 정치외교부 기자·동진씨(공군 대위) 부친상, 서창효 법무법인 원곡 대표변호사 장인상=12일 이대서울병원. 발인 14일 (02)6986-4440
■은하순씨 별세, 이기원 ITCEN CTS 상무·정우씨·주한 LS증권 S&T사업부 대표·승희씨 모친상, 윤혜정 한성대 교수 시모상, 윤광식 전남대 교수 장모상=11일 서울성모병원. 발인 14일 (02)2258-5940
■임정재씨 별세, 흥순 큐렉소 기술연구소 이사·철순 NH투자증권 ESG본부 상무·희라씨(삼성물산 경영지원팀 근무)·미라씨(AIG손해보험 근무) 부친상, 김귀곤 금오공대 교수 장인상=11일 서울성모병원. 발인 14일 (02)2258-5940
■설동모씨 별세, 정환 아시아문화중심도시 조성위원회 위원 부친상=11일 광주 구호전장례식장. 발인 13일 (062)960-4444
■김태문씨 별세, 창식 충북교육청 공보팀장 부친상=11일 청주성모병원. 발인 13일 (043)210-5444