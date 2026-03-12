양산시, ‘전국 최고가’ 종량제 봉투값 8년 만에 인하 추진

경남 양산시가 전국에서 가장 비싼 쓰레기 종량제 봉투 가격의 인하를 추진한다.

12일 양산시에 따르면 시는 종량제 봉투 가격 인하를 골자로 한 ‘양산시 폐기물 관리에 관한 조례’ 개정안을 입법 예고했다. 봉투 가격 인하는 지난 2018년 인상 이후 8년 만의 결정으로, 소각 시설 현대화에 따른 운영비 절감 예상 수치를 시민 편익으로 조기 환원하겠다는 취지다.

개정안의 핵심은 시민 체감도가 높은 주요 품목의 가격 하향 조정이다. 가장 많이 사용되는 20ℓ 봉투는 기존 950원에서 780원으로 170원(17.9%) 인하되며, 10ℓ는 500원에서 400원으로 조정된다. 특히 30ℓ 봉투는 1500원에서 1160원으로 340원이 내려가 이번 조정안 중 가장 큰 인하 폭을 기록했다. 다만 생산 단가가 높은 마대형 봉투 등 일부 품목은 현행 가격을 유지한다.

그동안 양산시는 전국 평균(539원) 또는 경남 평균(517원) 대비 두 배 가까이 비싼 봉투 가격 탓에 ‘청소 행정 과부하’라는 오명을 써왔다. 이는 기존 소각 방식인 ‘열분해 용융방식’이 타 지자체의 ‘스토커 방식’보다 처리 비용이 3배 이상 높았기 때문이다.

그러나 시는 오는 2031년까지 추진되는 자원회수시설 현대화 사업을 통해 운영 효율이 높은 스토커 방식으로 전환하기로 결정했다. 이에 따라 향후 발생할 중장기적 운영비 절감 효과를 파악, 시민들에게 혜택을 먼저 돌려주는 ‘선제적 인하’ 조치에 나선 것이다.

시는 입법예고 기간 주민 의견을 수렴하고, 오는 16일부터 열리는 시의회 임시회 심의를 거쳐 개정안이 통과되면 5월 1일부터 인하한 종량제 봉투 가격을 적용할 예정이다.