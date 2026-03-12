창간 80주년 경향신문

세계에 흩어진 한국 연주자들, 1년에 한번 모이는 무대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

롯데콘서트홀 개관 10주년을 기념해 다음달 12일 롯데콘서트홀에서 지휘자 정명훈이 이끄는 원코리아 오케스트라가 공연을 개최한다.

이번 공연에서 차이코프스키 피아노협주곡 1번과 무소륵스키 '전람회의 그림'을 연주한다.

2017년 '음악을 통해 하나 되는 대한민국'을 모토로 정명훈이 창단한 원코리아 오케스트라는 국내 오케스트라 전·현직 단원, 해외에서 활동하는 한국 출신 연주자들이 모인 교향악단이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

세계에 흩어진 한국 연주자들, 1년에 한번 모이는 무대

입력 2026.03.12 14:58

정명훈이 이끄는 원코리아 오케스트라. 롯데문화재단 제공

정명훈이 이끄는 원코리아 오케스트라. 롯데문화재단 제공

롯데콘서트홀 개관 10주년을 기념해 다음달 12일 롯데콘서트홀에서 지휘자 정명훈이 이끄는 원코리아 오케스트라가 공연을 개최한다. 이번 공연에서 차이코프스키 피아노협주곡 1번과 무소륵스키 ‘전람회의 그림’을 연주한다. 지난해 롱티보 국제음악콩쿠르 우승자인 피아니스트 김세현이 협연자로 나선다.

2017년 ‘음악을 통해 하나 되는 대한민국’을 모토로 정명훈이 창단한 원코리아 오케스트라는 국내 오케스트라 전·현직 단원, 해외에서 활동하는 한국 출신 연주자들이 모인 교향악단이다. 일년에 단 한번 열리는 공연을 위해 세계 각지에서 활동하는 한국인 연주자들이 모여드는 이 프로젝트를 두고 정명훈은 ‘가장 뜻 깊은 무대’라고 표현할만큼 각별한 애정을 보여왔다.

차이코프스키 피아노협주곡 1번은 웅장한 도입부와 서정적 선율, 격정적인 전개가 어우러진 곡으로, 피아니스트에게는 기교와 음악성을 동시에 요구하는 대작으로 꼽힌다. 김세현은 지난해 롱티보 콩쿠르에서 우승하면서 청중상, 평론가상, 파리특별상을 동시에 석권하는 등 스타 피아니스트로 급부상했다.

‘전람회의 그림’은 라벨이 관현악곡으로 편곡한 작품이 연주된다. 라벨 특유의 정교한 오케스트레이션은 악기마다의 색채를 극대화해 장대한 감동을 선사할 것으로 기대된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글