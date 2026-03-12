경남도, 임차헬기·신속대기조 운영···산불 초동 대응 강화

경남도는 특별대책기간인 14일부터 다음달 30일까지 산불 감시와 초동 대응 역량을 강화하기 위한 대응 체계를 가동한다고 12일 밝혔다.

도는 먼저 산불 발생 때 ‘골든타임 30분’ 내 현장 도착을 목표로 임차헬기 10대를 권역별로 분산 배치해 즉각적인 투입 체계를 구축했다.

산림재난대응단 1167명과 산불감시원 2103명을 산불 취약지역과 주요 거점에 집중 배치해 감시 활동도 강화한다. 야간 시간대 산불 발생에 대비해 도내 18개 시군에 총 165명 규모의 ‘야간 신속대기조’도 운영해 대응 공백을 최소화할 계획이다.

불법 소각 등 산불 유발 행위에 대한 단속과 처벌도 강화한다. 경남도는 주말과 휴일마다 도·시군 합동 기동단속반을 운영해 논·밭두렁 및 영농 부산물 소각을 집중 단속하고, 산림 인접 지역에서 적발될 경우 ‘산림재난방지법’에 따라 최대 200만 원의 과태료를 부과한다. 실수로 산불을 낸 경우에도 3년 이하 징역 또는 3,000만 원 이하 벌금 등 무관용 원칙을 적용할 방침이다.

도는 또 산불위기경보가 ‘경계’ 단계 이상으로 발령되면 도 점검반과 시군 행정협력담당관을 현장에 파견해 예방 활동을 점검한다. 오는 14일에는 진주 가좌산을 포함해 도내 전 시군에서 ‘동시 산불예방 캠페인’을 실시하고 방송과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 산불 예방 홍보도 강화한다.

박완수 경남지사는 이날 모든 도민이 산불 예방에 동참해달라는 내용으로 특별 담화문을 발표했다.

박 지사는 담화문에서 “지난해 3월 말, 산청군·하동군을 중심으로 대형산불이 발생해 3400㏊가 불에 타고 14명이 숨지거나 다쳤다”며 “올해도 지난달, 함양군에서 사흘간 이어진 대형산불에 이어 밀양에서도 산불이 났다”며 산불의 심각성을 강조했다.

이어 “최근 1년간 경남 산불 38%가 3∼4월에 발생했고 입산자 실화, 소각 등이 주요 원인이었다”며 “도민 개개인이 경각심을 가졌다면 충분히 산불을 예방할 수 있었다”고 지적했다.

박 지사는 “도민 개개인의 산불 예방 실천이 절실하다”며 “나 한 사람 방심이 재앙으로 이어지지 않도록 도민 모두가 산불 감시원이 되어 달라”고 말했다.