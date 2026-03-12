광주시민단체 “지방선거 부적격 후보 낙선운동”

각 정당에 ‘후보 공적정보’ 공개 요구

광주지역 시민단체들이 6·3지방선거에서 부적격 후보에 대해 낙선운동을 하겠다고 밝혔다. 사실상 민주당 텃밭인 지역 정치 상황에서 당내 경선으로 최종 후보가 결정되기 전 후보들의 이력 등을 검증해 시민들에게 알리겠다는 취지다.

광주지역 26개 시민단체가 참여하고 있는 광주시민단체협의회는 12일 “광주와 전남 시·도민들과 함께 시민을 위한 지방자치 실현을 위해 지방선거에 적극 대응하겠다”고 밝혔다.

광주지역 시민단체는 모든 정당에 시민의 참정권 보장과 함께 좋은 후보를 선택할 수 있도록 후보 검증에 나서겠다는 방침이다. 이들은 “각 정당에 예비후보와 최종 후보자를 검증할 수 있는 공적 정보를 자발적으로 제공해 달라”고 촉구했다.

주민들과 함께 ‘공천비위제보센터’도 운영한다. 광주시민단체는 위법 사항이 확인되는 후보의 경우 사법적 대응을 포함해 부적격 후보 낙선운동을 전개한다는 방침이다.

이들은 후보들이 공직을 수행하면서 저지른 범죄 이력과 수의계약 논란 등을 대표적인 비위 유형으로 꼽았다. 또 음주운전이나 부적절 언행, 각종 비위에 대한 제보를 종합해 시민들에게 후보들에 대한 정보를 제공하겠다고 밝혔다.

좋은 후보의 선정 기준을 제시해, 시민들과 공유해 좋은 후보를 선택할 수 있는 운동도 전개해 나간다는 방칭이다. 7월1일 출범하는 전남광주특별시를 이끌 초대 특별시장 후보들을 검증하기 위해 ‘후보자 초청토론회’도 진행한다.

광주시민단체협의회는 “우리는 이번 지방선거가 전남광주 시민들의 삶을 발전시키고 자치분권 민주주의를 심화시키는 계기가 될 수 있도록 최선을 다해 대응하겠다”고 밝혔다.