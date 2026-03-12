‘넥스트 두쫀쿠’ 찾아라! 편의점들 ‘디저트’에 공들인다

국내 편의점업계가 디저트 판매에 공을 들이고 있다. 성장 정체기를 맞은 편의점들은 유행에 민감한 MZ세대를 겨냥해 특화매장을 내는 등 디저트를 신성장 동력으로 삼고 있다.

이마트24는 서울 성동구 서울숲 아뜰리에길에 디저트 특화매장 ‘디저트랩 서울숲점’을 연다고 12일 밝혔다. 오는 13일 문을 여는 디저트랩 서울숲점은 유명한 카페나 맛집을 찾는 10~30대 여성을 주요 타깃으로 한 전략적 거점 매장이다. 94.4㎡(약 29평) 규모로 마련된 이 매장은 상품 구매 공간을 넘어 유행하는 빵과 디저트를 맛보고, 인증샷을 찍으며 공간을 즐기는 ‘체험형 편의점’을 콘셉트로 기획됐다.

매장은 차별화된 디저트를 모은 ‘디저트존’과 유명 디저트 브랜드 상품으로 구성한 ‘스페셜 디저트존’, 디저트와 어울리는 와인을 엄선한 ‘와인 페어링존’, 서울숲 감성을 담은 포토존이 있는 ‘테라스’ 등 4가지 공간으로 구성했다고 이마트24는 밝혔다.

CU도 지난달 서울 성수동에 디저트 특화매장인 ‘성수디저트파크점’을 문 열었다. 디저트 상품 구색을 일반 편의점보다 30%가량 늘렸으며 오븐형 에어프라이기와 스무디 기계, 생과일 키오스크 등을 도입했다.

디저트 특화매장 성과는 고객 수 등으로 확인된다. CU에 따르면, 개점한 지 한 달 된 이날 기준으로 성수디저트파크점 고객 수는 일반 점포 대비 2배 수준이다. 일반 점포의 경우 매출 비중이 가장 높은 품목이 담배인 데 반해 이곳은 전체 매출 중 40%를 빵과 떡, 디저트류가 차지하고 있다. 지난 한 달간 가장 인기 있었던 빵·디저트류는 두바이 쫀득 찹쌀떡이었다.

디저트 품목 강화는 그간 점포 수 확대 경쟁을 벌여왔던 편의점들의 달라진 생존 전략이라는 것이 업계의 공통된 분석이다.

편의점업계는 최근 역성장 국면에 접어들었다. 산업통상부 자료를 보면 국내 편의점 점포 수는 지난해 말 기준으로 5만3266개로 집계됐다. 이는 전년(5만4853개)보다 1586개 줄어든 규모다. 이에 따라 2022년 10.8％에 달했던 국내 편의점 매출 증가율도 지난해 0.1％ 수준까지 떨어졌다.

점포 수가 포화상태에 이른 데다 사실상 성장이 멈춘 편의점들로서는 상권에 맞는 특화 콘텐츠로 차별화를 꾀해야 살아남을 수 있다는 것이다.

특히 디저트의 경우 MZ세대들이 바이럴을 많이 하는 품목인 데다 고수익 제품이라 집객과 수익성이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다. 식사 후 커피와 함께 즐기는 디저트가 일반화한 영향도 있다.

관련 매출도 증가세다. 이마트24에서는 지난해 디저트 매출이 전년 대비 20% 증가했다. 올해 들어 2월까지 두바이 쫀득 쿠키와 말차 등 디저트 상품이 인기를 끌면서 디저트 매출이 지난해 같은 기간보다 10배 증가했다. CU에서도 지난해 디저트 매출은 전년 대비 62.3% 늘었다.

편의점업계 한 관계자는 “올해는 전환점을 만들어야 하는 중요한 시점”이라며 “두쫀쿠 열풍 등 디저트로 재미를 본 편의점들로서는 ‘넥스트 두쫀쿠’를 찾고 있는 상황”이라고 말했다.