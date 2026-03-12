한국 WBC 8강전 상대는 도미니카공화국···홈런 4방으로 베네수 꺾고 전승 진출

한국의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 상대는 도미니카공화국으로 결정됐다.

도미니카공화국은 12일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 베네수엘라와 2026 WBC 조별리그 D조 최종전에서 베네수엘라의 끈질긴 추격을 따돌리고 7-5로 이겼다.

나란히 3전 전승을 달리던 베네수엘라와 대결에서 승리를 거둔 도미니카공화국은 조별리그 전승으로 D조 1위를 차지, 8강 토너먼트에 안착했다. 도미니카공화국은 C조 2위로 올라온 한국과 오는 14일 같은 장소에서 4강 티켓을 두고 한 판 승부를 벌인다. D조 2위로 8강에 오른 베네수엘라는 15일 C조 1위 일본과 대결을 펼친다.

D조 1위 결정전이었던 이날, 도미니카공화국은 1회초부터 득점을 올리며 기선을 제압했다.

1사 후 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스)의 안타에 이어 후안 소토(뉴욕 메츠)가 베네수엘라 선발 에두아르도 로드리게스(애리조나)를 상대로 볼카운트 0B-2S의 불리한 상황에서 바깥쪽 높은 코스에 들어온 94.1마일(약 151.4㎞) 패스트볼을 통타, 가운데 담장을 넘어가는 선제 투런홈런을 작렬했다.

베네수엘라도 가만히 있지 않았다. 1회말 1사 후 마이켈 가르시아(캔자스시티 로열스)의 안타와 루이스 아라에스(샌프란시스코 자이언츠)의 볼넷으로 1·2루 찬스를 잡았고, 윌슨 콘트레라스(보스턴 레드삭스)의 적시타로 1점을 만회하며 추격을 시작했다.

도미니카공화국은 홈런으로 다시 달아났다. 3회초 1사 후 마르테가 로드리게스와 풀카운트 승부 끝에 몸쪽 높게 들어오는 92.3마일(약 148.5㎞) 싱커를 공략해 왼쪽 담장을 넘어가는 솔로홈런을 쳤다. 이어 2사 후 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스)가 베네수엘라의 두 번째 투수 에두아르드 바자르도(시애틀 매리너스)를 상대로 볼카운트 2B-1S에서 낮게 떨어지는 82.6마일(약 132.9㎞) 스위퍼를 걷어올려 왼쪽 담장을 넘기는 솔로홈런으로 격차를 4-1로 벌렸다.

베네수엘라도 다시 반격에 나섰다. 3회말 선두타자 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)가 도미니카공화국 선발 샌디 알칸타라(마이애미 말린스)를 상대로 볼넷으로 출루한 뒤 2루 도루를 성공시켰고, 가르시아가 좌중간을 가르는 1타점 2루타를 터뜨렸다. 이어 아라에스도 알칸타라의 초구 89.2마일(약 143.6㎞) 체인지업을 받아쳐 우익선상을 타고 굴러가는 2루타로 가르시아를 홈으로 불러들여 다시 차이를 1점으로 줄였다.

그러나 도미니카공화국의 화력은 무시무시했다. 4회초 2사 후 오스틴 웰스(뉴욕 양키스)가 베네수엘라의 세 번째 투수 안토니오 센자텔라(콜로라도 로키스)를 상대로 볼넷 출루한 뒤 헤랄도 페르도모(애리조나)의 안타로 1·3루 찬스를 잡았고, 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스)가 볼카운트 1B-1S에서 높게 들어온 86.4마일(약 139㎞) 슬라이더를 공략해 왼쪽 담장을 넘어가는 스리런홈런으로 연결, 7-3으로 달아났다.

이후 경기는 소강상태에 빠지며 양팀 모두 추가득점없이 흘러갔다. 그러다 베네수엘라가 9회말 마지막 공격에서 선두타자 잭슨 추리오(밀워키 브루어스)가 볼넷으로 출루한 뒤 아쿠냐 주니어가 10구 접전 끝에 역시 볼넷으로 출루했고, 이어 가르시아마저 볼넷으로 걸어나가 무사 만루 찬스를 잡았다. 이어 아라에스가 바뀐 투수 엘비스 알바라도(애슬레틱스)를 상대로 희생플라이를 쳐 1점을 만회했다. 이어 콘트레라스가 평범한 투수 땅볼을 쳤으나, 이를 잡은 알바르도의 2루 악송구가 나왔고, 그 사이 2루 주자 아쿠냐 주니어가 홈을 밟아 1점을 더 뽑았다. 하지만 살바도르 페레스가 병살타로 물러나며 도미니카공화국의 승리가 확정됐다.