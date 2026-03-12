호주에서 소주 인기…멜버른에 ‘진로포차’ 열었다

전년 대비 판매량 20% 증가 큰 인기에 ‘K 안주’ 곁들인 음주 문화 체험장 오픈 진로포차 통해 브랜드 현지화 거점으로

“호주 멜버른 ‘진로포차’로 놀러오세요”

하이트진로가 호주 멜버른에 ‘진로포차 멜버른’을 열고 현지 시장 브랜드 접점을 강화하며 사업 확대에 나선다.

하이트진로는 글로벌 식음 트렌드와 다양한 문화가 어우러진 멜버른을 호주 내 브랜드 현지화 거점으로 정했다고 12일 밝혔다. 한국 대표 소주 진로가 호주에서 큰 인기를 끌고 있어서다.

하이트진로에 따르면 지난해 호주 소주 판매량은 전년 대비 약 20% 증가했다. 현지 대형 주류 유통채널인 BWS와 댄머피 1400여 개 전 점포에 ‘참이슬 후레쉬’와 과일 리큐르 ‘에이슬 시리즈’가 인기를 끌며 교민 시장 소비를 넘어 현지 메인스트림까지 사업 기반이 확대되고 있다.

하이트진로는 이에 따라 현지 소비자들이 음식과 술을 함께 즐기는 한국 특유의 음주 문화를 경험할 수 있도록 ‘진로포차 멜버른’을 기획했다.

진로포차 내부는 진로 브랜드의 상징 요소를 활용해 한국 포장마차 감성을 현대적으로 재해석한 콘셉트로 꾸몄다. 진로 소주의 상징인 두꺼비 피규어를 비롯해 소주병과 한정판 굿즈들을 매장 곳곳에 배치해 브랜드 정체성을 살리는데 중점을 뒀다.

진로포차는 진로 소주 제품과 테라 맥주 외에도 레귤러 소주와 과일 리큐르를 활용한 하이볼과 칵테일 메뉴로 차별화된 라인업을 선보인다. 육회·들기름 막국수·감자전 등 한국식 대표 안주 메뉴들을 더해 현지 고객들에게 한국 음식과의 페어링 기회도 제공한다.

하이트진로는 진로포차 그랜드 오픈을 기념해 이달 15일까지 다양한 이벤트를 펼친다. 소주, 맥주 1+1 이벤트는 물론 150달러(AUD 호주 달러) 이상 주문 고객을 대상으로 랜덤 뽑기 행사를 진행한다. 경품으로는 진로 두꺼비 피규어와 블루투스 스피커 등 한정판 굿즈를 선물한다.

하이트진로 관계자는 “시드니 라이트 레일 진로 브랜딩 광고, 2025 시드니 스피릿 페스티벌 참가 등 다양한 현지 마케팅으로 브랜드 인지도를 높이고 있다”면서 “앞으로도 현지인 접점 브랜드 체험 행사를 강화해 진로의 대중화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.