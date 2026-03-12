창간 80주년 경향신문

슛 성공률 26%에 27점 차 완패…여자 농구, 이제 나이지리아전에 올인해야

경향신문

본문 요약

여자 농구대표팀이 2026 국제농구연맹 여자 월드컵 최종예선 첫 경기에서 독일의 높이와 체력에 정면으로 무너졌다.

D조에는 독일, 프랑스, 나이지리아, 한국, 필리핀, 콜롬비아가 속해 있으며 상위 2개 팀이 본선에 직행한다.

월드컵 개최국 독일과 지난해 아프리카 선수권 우승국 나이지리아는 이미 본선 진출을 확정한 상태라 나머지 네 팀이 두 자리를 놓고 다툰다.

슛 성공률 26%에 27점 차 완패…여자 농구, 이제 나이지리아전에 올인해야

입력 2026.03.12 15:36

  박효재 기자

한국 여자 농구대표팀 강이슬(오른쪽)과 허예은. 대한민국농구협회 제공

여자 농구대표팀이 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자 월드컵 최종예선 첫 경기에서 독일의 높이와 체력에 정면으로 무너졌다. 세트 오펜스가 막힌 이후 대안을 끝내 찾지 못한 채 27점 차 완패를 당했다.

박수호 감독이 이끄는 대표팀은 12일 오전(한국시간) 프랑스 빌뢰르반 아스트로발에서 열린 2026 FIBA 여자 월드컵 최종예선 D조 1차전에서 독일에 49-76으로 졌다.

1쿼터부터 12-23으로 끌려간 한국은 전반을 20-40으로 마쳐 20점 차 열세에 처했다. 3쿼터에는 수비 강도를 높여 독일을 11점으로 묶고 18점을 올리며 다소 추격했지만, 4쿼터에 골 밑 다툼에서 다시 밀리며 11-25로 무너졌다.

독일의 공격을 이끈 파워 포워드 프리다 뷔흐너(21점·9리바운드)와 가드 레오니 피비히(16점·5리바운드)는 골 밑 장악과 드리블 돌파 두 가지 경로에서 모두 위력을 발휘했다.

한국의 슛 성공률은 25.8%, 3점 슛 성공률은 15.2%로 독일(42%)의 절반 수준에 그쳤다. 리바운드에서도 33-55로 크게 뒤졌다. 세트 오펜스가 막히면 볼이 멈추고 개인기에 기대는 장면이 반복됐다.

박수호 감독은 경기 후 “강팀인 독일을 상대로 준비한 것이 많았지만, 선수들이 첫 경기에 부담을 느낀 것 같다”며 “외곽슛이 잘 들어가지 않으면서 어려운 경기를 했고, 루스볼을 우리 쪽으로 가져오지 못한 점이 아쉬운 결과로 이어졌다”고 말했다.

팀 내 최다인 11점을 올린 주장 강이슬(KB)은 “전반적으로 에너지 레벨이 다소 떨어진 부분이 아쉬웠는데, 그 부분도 잘 준비해 남은 경기를 잘 치르겠다”고 했다. 최이샘(신한은행)이 8점, 박지수(KB)가 7점 5리바운드를 기록했다.

D조에는 독일, 프랑스, 나이지리아, 한국, 필리핀, 콜롬비아가 속해 있으며 상위 2개 팀이 본선에 직행한다. 월드컵 개최국 독일과 지난해 아프리카 선수권 우승국 나이지리아는 이미 본선 진출을 확정한 상태라 나머지 네 팀이 두 자리를 놓고 다툰다.

1차전에서 독일·프랑스·나이지리아가 모두 승리하면서 한국·필리핀·콜롬비아는 나란히 1패를 안았다. 17회 연속 본선 진출에 도전하는 한국은 12일 오후 10시 나이지리아와의 2차전이 사실상 예선 판도의 분기점이 됐다.

댓글