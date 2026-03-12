검찰, 레인보우로보틱스 임직원 ‘미공개정보 이용 의혹’ 수사 중

검찰이 삼성전자의 자회사인 국내 로봇기업 레인보우로보틱스 관계자들의 미공개 정보 이용 부당이득 혐의(자본시장법 위반)에 대해 수사를 시작했다. 레인보우로보틱스는 삼성전자에 인수되는 과정에서 주가가 급등했다. 레인보우로보틱스 임직원 뿐 아니라 이들의 배우자, 친척, 지인들도 이번 사건에 연루된 것으로 알려졌다.

12일 경향신문 취재를 종합하면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부는 최근 금융위원회로부터 레인보우로보틱스 관계자들의 미공개 정보를 이용한 선행 매매 등 혐의 고발장을 접수해 수사를 시작했다.

앞서 삼성전자는 2022~2024년 레인보우로보틱스 지분을 인수했다. 검찰은 레인보우로보틱스 관계자들이 이와 관련한 내부 미공개정보를 입수하고 이를 통해 주식 거래에서 총 30억~40억원대에 이르는 부당이득을 챙긴 것으로 의심한다.

앞서 금융위원회 증권선물위원회는 지난해 초부터 1년여간 이 의혹을 조사한 뒤 수시가관에 고발·수사 의뢰했다. 금융위는 혐의자 16명 2명은 혐의가 충분하고 부당이득의 규모도 사회적 물의를 야기할 정도라고 봐서 고발하고, 나머지 14명은 추가 수사가 필요하다고 판단해 수사를 의뢰했다.

검찰 수사 대상에는 레인보우로보틱스의 현 대표이사 이모씨와 최고재무책임자(CFO) 방모씨 등도 포함된 것으로 알려졌다.

레인보우로보틱스는 국내최초로 이족보행 로봇 ‘휴보’를 개발한 한국과학기술원(KAIST) 휴보 랩 연구진들이 2011년 설립했다. 2021년 코스닥에 상장할 당시 주가는 1만원이었는데 이후 삼성전자가 지분 인수 등을 통해 투자에 나서고 2024년말 최대 주주로 인수하면서 주가가 크게 올랐다. 검찰은 이 과정에서 관련 정보를 미리 알고 있던 레인보우로보틱스 임직원 등이 정보 공개 전 주식을 대규모로 사들여 부당이득을 봤다고 의심한다.

올해 들어 로봇과 기술주 강세에 힘입어 레인보우로보틱스의 시가 총액은 13조원을 돌파했다. 주가는 12일 종가기준 76만원이다.