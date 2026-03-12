침체한 부산대 상권회복, 대기업 참여로 나아질까··· 롯데 컬처웍스 등 업무협약

쇠락한 부산대 상권을 회복하기 위해 대기업과 지자체, 학교가 손을 잡았다. 그동안 지자체 차원에서 부산대 상권회복을 위해 예산을 투입하거나 행정 지원에 나선 사례는 있었지만, 대기업이 나선 경우는 이번이 처음이다.

롯데컬처웍스는 11일 부산대와 금정구, 부산대상가총연합회와 ‘부산 지역 상생 및 문화 인프라 확충을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 12일 밝혔다. 롯데컬처웍스와 부산대에 따르면 이번 업무협약으로 롯데 측은 부산대 인근 롯데시네마오투 지하 1층과 지상 3층, 8층 등 총 3개 층의 공간을 부산대에 제공하기로 했다.

롯데 컬처웍스 관계자는 “상권 활성화를 위해 대학 교수도 강의실을 열었는데, 기업 입장에서 모른척 할 수 없는 상황이었다”며 “이 곳을 방문하는 이가 늘어나면 자연스레 극장 이용객도 늘어날 것으로 예상한다”고 말했다.

롯데컬처웍스는 공간을 제공하고, 금정구청은 이를 뒷받침하기 위한 행정·정책 지원을, 부산대상가총연합회는 공연 및 홍보·마케팅 등을 맡았다. 부산대는 이 공간에 취·창업 지원 시설과 복합문화 공간 등을 만들 예정이다. 대학의 교육 및 연구 활동 지원, 공연 및 전시 등 문화·예술 프로그램 운영, 청년 창작·창업, 취업 지원 프로그램 운영, 지역 산학협력·기업 맞춤형 컨설팅 수행, 지역 상권과 연계한 상생 협력 프로그램 운영 등에 활용한다는 계획이다.

박상후 부산대 대외·전략부총장은 “이번 협약을 통해 국가거점 국립대로서의 공공성과 책무성을 바탕으로 지역과 함께 성장하는 혁신 거점 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

부산대 상권은 2010년 중반까지 부산을 대표하는 대형상권이었다. 하지만 코로나19와 온라인플랫폼 활성화로 보세 의류 판매점 등이 잇따라 문 닫으며 침체에 빠졌다. 한국부동산원에 따르면 지난해 1분기 공실률(소규모 상가)는 25.2% 수준이다. 지난해 3분기에는 18.8%로 다소 나아졌지만 여전히 심각한 상황이다.

이강원 부산대상가총연합회 회장은 “유동인구를 늘려 먹거리 중심 상권을 넘어 문화와 관광을 결합해 외부 방문객을 유치하는 것이 상권 부활의 핵심 과제가 될 것”이라고 말했다.