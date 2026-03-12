라면·과자·식용유 가격 줄줄이 인하···“정부 물가안정 기조 부응”

국내 주요 식품업체들이 라면과 과자, 식용유 일부 제품 가격을 인하한다.

12일 업계에 따르면, 농심·오뚜기·삼양식품·팔도 등이 정부의 물가 안정 및 민생회복 기조에 부응하기 위해 일부 제품 출고가를 인하하기로 했다.

농심은 라면과 스낵 등 16종 제품 가격을 평균 7.0% 인하한다. 라면 중에선 안성탕면, 육개장라면, 사리곰탕면, 후루룩국수, 무파마탕면, 새우탕면 등 12종이 인하 대상이다. 스낵은 쫄병스낵 4가지 브랜드가 인하된다. 다만 신라면과 새우깡은 이번 인하 대상에 포함되지 않았다.

삼양식품은 다음달 1일부터 오리지널 삼양라면 봉지면과 용기면 가격을 평균 14.6% 내릴 예정이다. 그러나 주력 제품인 불닭볶음면은 인하 대상이 아니다.

팔도도 팔도비빔면과 상남자라면, 왕뚜껑 2종 등 라면 19종 출고가를 평균 4.8% 인하한다.

오뚜기는 진짬뽕, 굴진짬뽕, 크림진짬뽕, 더핫열라면, 마열라면, 짜슐랭, 진짜장 등 출고가를 평균 6.3% 인하한다. 식용유 제품 출고가도 평균 6% 낮춘다. 오뚜기 엑스트라버진 올리브유(0.5L·0.9L)와 오뚜기 해바라기유(0.5L·0.9L) 등이 인하 대상이다.

대상도 올리브유·카놀라유·해바라기유 제품 가격을 인하한다. 이에 따라 청정원 올리브유, 카놀라유, 해바라기유 등 소비자용 제품 3종 가격이 3~5.2% 낮아진다.

CJ제일제당, 사조대림, 롯데웰푸드, 동원F&B 등도 해바리기유, 포도씨유와 카놀라유 등 식용유 가격을 내리기로 했다.

해태제과도 계란과자 베베핀 가격을 1900원에서 1800원으로 5.3%, 롤리폴리는 1800원에서 1700원으로 5.6% 인하한다.

이재명 대통령은 이날 오후 청와대 수석·보좌관 회의에서 “식용유·라면 생산 업체들이 다음달 출고분부터 일부 제품 가격을 최대 두 자릿수까지 인하한다고 보고를 받았다”며 “국민의 물가 부담 완화와 민생 안정에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “위기 극복에 동참해 준 기업들에 감사 인사를 드린다”고 덧붙였다.