이슬람 건축의 걸작들, 미·이스라엘 공습에 ‘잔해’로···“야만적 행위” 거센 비난

14세기 골레스탄 궁전 ‘거울의 방’ 등 페르시아·이슬람 유적들 잇따라 파괴 이란 측 “유적지 표식에도 폭격 감행” 유네스코도 우려…이스라엘은 침묵

미국과 이스라엘의 대이란 군사 작전이 이어지는 가운데 이란의 유서 깊은 문화유산들이 잇따라 파손되면서 이란 국민의 분노가 커지고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이란 이스파한에 최근 가해진 이스라엘의 공습으로 17세기 사파비 왕조 시대에 지어진 알리 카푸 궁전과 체헬 소툰 궁전 및 정원이 훼손됐다. 지난 9일에는 폭발의 충격파로 페르시아 및 이슬람 건축의 걸작으로 꼽히는 자메 모스크의 청록색 타일들이 바닥으로 떨어졌다. 당시 모스크 뒤편으로는 거대한 연기 기둥이 치솟기도 했다.

이란 문화유산부는 전시 국제법에 따라 보호 시설임을 알리기 위해 모든 문화 유적지에 청색 깃발을 꽂았으나 폭격을 막지 못했다.

지난주에는 테헤란 중심부가 공격받는 과정에서 14세기에 지어진 카자르 왕조의 골레스탄 궁전이 크게 파손됐다. 특히 ‘거울의 방’이 파괴되고 정원이 잔해로 뒤덮였다. 지난 8일에는 로레스탄주 호라마바드에 있는 사산 왕조 시대(220∼650년대)의 고성 팔락 올 아플락 성과 인근 박물관 2곳이 공습으로 파손됐다.

이란 정부 관계자들은 이스라엘군과 미군이 주지사 관저 등 주요 시설을 노린 것으로 보고 있다. 이들 시설에 대한 공습으로 인접한 주요 문화 유적지가 피해를 보고 있다.

이란 학자 모즈타바 나자피는 SNS에 “고대 유적은 사람의 목숨만큼이나 중요하다”며 “그 파괴는 우리의 기억이 무너지는 것과 같다”고 적었다.

메흐디 자말리네자드 이스파한 주지사는 SNS에서 “그들(미국·이스라엘)은 최첨단 무기로 세계에서 가장 오래된 문명의 상징을 공격하고 있다”며 “야만적인 행위”라고 비난했다.

국제사회도 우려를 표명했다. 유네스코(유엔교육과학문화기구) 대변인은 “중동, 특히 이란과 인접국에서 문화유산이 파괴되고 있다는 보고에 깊이 염려하고 있다”고 말했다.

이란 적신월사에 따르면 지난달 28일 개전 이후 공습으로 주거지 7493곳, 상업 시설 1617곳 등 약 1만 곳의 민간 시설이 파괴되거나 손상됐다.

이스라엘군은 이란의 문화유적을 직접 겨냥하지는 않았다고 밝히면서도 유적지 파손에 대해서는 해명하지 않고 있다.