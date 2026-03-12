정부, 내년 R&D 투자방향은…AI 지원 가속화·K-사이언스 육성

국가과학기술자문회의 심의·의결 첨단바이오·양자·로봇 등도 지원

정부가 내년 국가 연구·개발(R&D) 투자 방향을 인공지능(AI) 육성에 맞추기로 했다. 글로벌 기술패권 전쟁의 핵심 수단으로 떠오른 AI 수준을 높이기 위해 기반 시설과 인재 육성에 집중한다는 것이다. 특히 내년에는 한반도 기상 예측모델 개발처럼 국민 삶과 직결되는 동시에 한국 사회의 특징이 강하게 녹아 있는 과학을 육성하는 ‘K-사이언스’ 투자 정책도 추진된다.

과학기술정보통신부는 12일 국가과학기술자문회의 제80회 운영위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘2027년도 국가 R&D 투자방향 및 기준안’을 심의·의결했다. R&D 투자 방향이란 과기정통부가 내년 과학기술 육성에 투입될 정부 예산의 큰 그림을 제시하는 일이다.

이번에 발표된 투자 방향의 초점은 단연 AI다. 전 국민 AI 활용 확산과 범국가 AI 대전환, AI 풀스택 구축을 뼈대로 한 ‘글로벌 AI 3대 강국’ 달성에 총력을 기울이겠다는 것이다. 이에 따라 투자 방향은 AI 기술의 빠른 발전 속도에 대응하기 위해 R&D 사업 기간을 단축하고, 민간 투자가 어려운 차세대 AI 개발을 위해 기반 시설과 핵심 인재 확보에 집중하겠다는 그림을 제시했다.

이를 통해 내년에는 대학 3곳에 그래픽처리장치(GPU) 집적 시설이 구축되고, AI 관련 대학원 입학 인원도 올해(950명)보다 15% 증가한 1100명으로 늘어날 예정이다.

투자 방향에 따르면 첨단바이오 분야에서는 기초 연구부터 임상까지 과정을 전부 지원하기 위해 금융지원·규제개선 대책이 추진된다. 이를 통해 내년에 AI 바이오 혁신연구 거점이 조성된다.

기업이 양자 통신과 센서 기술 개발을 주도할 수 있는 지원도 강화된다. 이를 바탕으로 100큐비트급 양자컴퓨터 클라우드 서비스가 내년에 본격 제공될 것으로 예측됐다. 이 밖에 우주·항공과 에너지, 반도체, 로봇 분야 등에 대한 지원도 강화된다.

이번 투자 방항이 예년과 구분되는 특징은 국민 삶과 한국적인 사회 현상을 반영한 R&D를 적극적으로 지원하기로 한 것이다. 이 정책에는 ‘K-사이언스’라는 이름이 붙었다.

K-사이언스의 한 예는 한반도 특화 기상예측 모델을 만드는 일이다. 현재 한국이 사용하는 기상 모델은 미국이나 영국 등에서 개발했기 때문에 동아시아 환경에는 잘 맞지 않는다는 지적이 많았다. 한국 스스로 기상 모델을 만든다면 날씨 예측 정확도를 높일 수 있다. 고문서 분석처럼 현재는 R&D 대상으로 분류하지 않는 인문학 분야도 K-사이언스를 통해 지원할 수 있다고 과기정통부는 설명했다.

박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 이날 언론 대상 간담회에서 “지금까지 정부 R&D 예산은 국제 경쟁에 대응하기 위해 쓰였다”며 “이제는 한국 과학자가 가장 잘하는 분야를 발굴하는 일에도 예산을 투자할 때”라고 했다.