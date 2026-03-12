휴온스, 안구건조증 신약 ‘HUC1-394’ 임상 2상 시험계획 승인

휴온스가 새로운 기전의 안구건조증 신약 개발을 위한 후속 임상에 들어간다.

휴온스(대표 송수영)는 지난 11일 식품의약품안전처로부터 안구건조증 치료 신약후보물질인 ‘HUC1-394’의 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받았다고 12일 밝혔다. HUC1-394는 휴온스가 ㈜노바셀테크놀로지로부터 도입한 펩타이드 기반의 점안제다.

이 물질은 체내 염증 해소 과정에 관여하는 ‘포르밀 펩타이드 수용체 2(FPR2)’에 선택적으로 결합해 이를 활성화하는 기전을 보인다. 단순한 염증 억제를 넘어 염증 반응을 정상적으로 종료시키고 손상된 조직을 회복시킬 수 있어 각막·결막의 염증과 안구건조증을 근본적으로 개선하는 효과를 기대할 수 있다.

지난해 건강한 성인 60명을 대상으로 진행한 임상 1상에선 HUC1-394의 안전성과 내약성이 입증된 바 있다. 당시 단회 및 반복 투여 결과 중대한 이상사례가 발생하지 않아 후속 임상을 위한 충분한 근거를 확보했다.

이번 임상 2상 승인에 따라 휴온스는 연세대학교 의과대학 세브란스병원 등 주요 의료기관에서 안구건조증 환자 150명을 대상으로 임상을 진행한다. 다기관, 무작위배정, 이중눈가림(RCT) 방식으로 HUC1-394의 안전성 및 유효성을 확인하고 최적의 용법을 탐색할 예정이다.

휴온스는 HUC1-394가 안구건조증의 주요 원인인 염증을 효과적으로 제어하면서도 부작용 발생 가능성을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 박경미 휴온스 연구개발총괄 부사장은 “HUC1-394 임상 1상 결과 분석을 통해 후속 임상 진행의 타당성을 확인했다”며 “이번 IND 승인을 기점으로 임상 2상을 차질 없이 진행해 안구건조증으로 고통 받는 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.