‘쯔양 협박’ 구제역, 징역 3년 확정

유튜버 쯔양(본명 박정원)을 협박해 수천만원을 뜯어낸 혐의로 구속 기소된 ‘사이버 레커’ 구제역(본명 이준희)이 대법원에서 실형을 확정받았다.

대법원 2부(주심 천대엽 대법관)는 12일 공갈 등 혐의로 재판에 넘겨진 이씨에 대한 상고심에서 이씨의 상고를 기각하고 징역 3년을 선고한 원심 판결을 확정했다.

이씨는 2023년 2월 유튜버 주작감별사(본명 전국진)와 함께 박씨에게 “네 탈세, 사생활 관련 의혹을 제보받았다. 돈을 주면 이를 공론화하지 않겠다”는 취지로 겁을 주고 5500만원을 갈취한 혐의로 2024년 8월 구속 기소됐다. 이씨는 재판 중 보석으로 풀려났으나 지난해 2월 1심은 혐의 대부분을 유죄로 인정해 징역 3년을 선고하고 법정 구속했다. 같은 해 9월 2심도 같은 형을 유지했다. 대법원도 원심 판결에 문제가 없다고 판단했다. 앞서 전씨는 징역 1년에 집행유예 3년을 선고한 2심 판결에 상고하지 않아 형이 확정됐다.

개인사를 빌미로 박씨에게 ‘위기관리PR’ 자문료 명목으로 2310만원을 갈취한 혐의(공갈 등)로 함께 재판에 넘겨진 변호사 최모씨는 이날 징역 1년6개월에 집행유예 2년이 확정됐다. 최씨는 1심에서 징역 2년을 선고받았다가 2심에서 징역형의 집행유예로 감형됐다.

이씨는 다른 사건으로도 재판을 받고 있다. 이씨는 2022~2024년 자신의 유튜브 채널 방송에서 인터넷 방송 BJ 등에 대한 허위사실을 공표해 이들의 명예를 훼손한 혐의 등으로 지난 1월 1심에서 징역 2년에 벌금 1500만원이 선고됐다. 지난해 10월엔 박씨가 이씨와 전씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 1심에서 “이씨는 박씨에게 7500만원을 지급하고, 전씨는 이씨와 공동해 5000만원을 지급하라”는 판결이 나왔다.

일부 사건은 판결이 확정됐다. 지난해 대법원은 유튜브에서 다른 유튜버의 성범죄 전력을 언급한 이씨에게 벌금 300만원을 확정했다.