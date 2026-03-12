외국인 자금, 2월 주식시장서 역대 최대로 빠져…“차익실현 영향”

지난달 외국인이 국내 주식시장에서 차익 실현에 나서면서 역대 가장 큰 규모로 자금이 빠져나갔다.

한국은행이 12일 발표한 ‘2월 이후 국제금융·외환시장 동향’을 보면, 지난달 중 외국인의 국내 증권(주식·채권) 투자자금은 77억6000만달러 순유출됐다. 2008년 7월(-89억7000만달러) 이후 월간 기준으로 역대 두 번째로 큰 순유출 규모다. 지난해 9월 이후 올해 1월까지 5개월간 순유입이었지만 지난달 순유출로 돌아섰다.

증권 종류별로는 외국인의 주식자금이 135억달러 순유출됐다. 2020년 3월 기록한 월간 최대 순유출 규모(110억4000만달러)를 뛰어넘었다. 반면 채권자금은 57억4000만달러 순유입됐다.

한은은 “외국인 주식자금은 국내 주가 상승에 따른 차익 실현 매도, 인공지능(AI) 투자 관련 경계감 증대 등 때문에 큰 폭으로 순유출됐다“며 “채권자금은 시장금리 상승에 따른 저가 매수세, 민간 부문 중심의 투자 수요 등에 힘입어 순유입 규모가 확대됐다”고 설명했다.

지난달 중 원·달러 환율의 일평균 변동폭과 변동률은 각 8.4원, 0.58%로 전월(6.6원·0.45%)보다 변동성이 커졌다. 이달에는 중동 사태 영향으로 환율 변동성이 더 커질 가능성이 있을 것으로 예상된다.

한은은 이날 발표한 통화신용정책보고서에서 “원화의 경우 예상을 웃도는 경상수지 흑자 등으로 수급 요인이 일부 개선되면서 약세 압력이 점차 완화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

유재현 한은 국제기획부장은 “보고서 작성 땐 중동 사태가 발생하지 않아 그 부분이 (환율 여건 평가에) 충분히 반영되지 않았다”며 “중동 사태의 불확실성이 매우 높아 향후 시나리오를 가늠할 수 없는 상황인 만큼 그 부분은 계속 불확실성 요인으로 남아 있을 것으로 보인다”고 말했다.