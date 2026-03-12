창간 80주년 경향신문

씨야, 15년 만에 완전체 컴백···데뷔 20주년 재결합

본문 요약

2000년대 발라드 열풍의 대표주자였던 여성 보컬 그룹 씨야가 15년 만에 완전체로 돌아온다.

씨야는 이달 선공개곡을 발표하고, 오는 5월 정규앨범을 발매할 계획이다.

올해 데뷔 20주년을 맞은 씨야는 12일 "의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다"며 "20대에는 공부하듯 노래를 불렀다면, 이제는 직접 겪고 느낀 이야기들을 담아 진짜 우리의 음악을 들려주고 싶다"고 밝혔다.

씨야, 15년 만에 완전체 컴백···데뷔 20주년 재결합

입력 2026.03.12 16:16

  • 신주영 기자

그룹 씨야의 남규리(왼쪽부터), 김연지, 이보람. 씨야 제공

그룹 씨야의 남규리(왼쪽부터), 김연지, 이보람. 씨야 제공

2000년대 발라드 열풍의 대표주자였던 여성 보컬 그룹 씨야(남규리·김연지·이보람)가 15년 만에 완전체로 돌아온다. 씨야는 이달 선공개곡을 발표하고, 오는 5월 정규앨범을 발매할 계획이다.

올해 데뷔 20주년을 맞은 씨야는 12일 “의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다”며 “20대에는 공부하듯 노래를 불렀다면, 이제는 직접 겪고 느낀 이야기들을 담아 진짜 우리의 음악을 들려주고 싶다”고 밝혔다.

씨야는 2006년 데뷔해 ‘여인의 향기’ ‘사랑의 인사’ ‘구두’ ‘미친 사랑의 노래’ 등 여러 히트곡으로 대중의 사랑을 받았다. 재결합은 2011년 해체 선언후 15년 만이다.

씨야는 이날 “멤버들은 오랜 대화를 통해 기다려준 팬들에게 보답하기로 했다”며 “이번 재결합은 단순한 추억 소환이 아니라, 아티스트로서 새로운 시작”이라고 밝혔다. 현재 씨야 멤버 3명은 각각 다른 회사에 소속돼 있어, 단체 활동은 프로젝트 법인 ‘씨야’를 설립해 이어갈 계획이다.

이달 내 발표 예정인 씨야의 선공개곡은 발라드곡으로, 멤버들이 작사에 참여했다. 지난 20년의 시간과 재결합의 의미 등을 담았다. 발매 당일에는 서울 종로구에서 팬미팅도 개최하기로 했다.

정규앨범은 오는 5월 발매된다. 이번 앨범 작업은 박근태, 김도훈 등 씨야의 전성기를 이끈 작곡가들과 함께했다.

